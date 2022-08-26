Російські пропагандисти намагалися оббрехати ЗСУ і насмішили мережу

Окупанти забули прибрати із кадрів про «безчинства української армії» свій сухпайок

Російські пропагандисти вкотре поширили фейк про Збройні сили України та насмішили мережу. Так, канал «Звезда» оприлюднив репортаж про нібито безчинства українських військових у Мар'їнці. На фото – розтрощене приміщення із купою сміття. У підписі сказано, що ЗСУ залишили після себе непотріб та пусті пляшки. Утім, користувачі спільноти «Баба і кіт» помітили на знімку сухий пайок росіян.

«Штірліц нікогда нє бил так блізок к провалу»; «Ватнікам сайдьот і таке. Повірять у все, що їм сунуть»; «І десь взяли мокшанський сухпай»; «Якось невдобно аж вийшло... так спалитися»; «Як і завжди, спілберги херові, паляться на недоліках декорацій», – пишуть користувачі.

Раніше Міністерство оборони назвало декілька наративів, які активно просуває зараз російська пропаганда, та дало поради українцям, як протистояти ворожій дезінформації.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що російська пропаганда запускає в інформаційний простір фейк про нібито протистояння генерального штабу Збройних сил України з Офісом президента та Міністерством оборони, щоб послабити оборонний та наступальний потенціал нашого суспільства. За словами Маляр, тактичною метою цієї інформаційної операції ворога є максимальне розповсюдження потрібної агресору ідеї, виклик емоційної реакції на неї і, як наслідок, маніпуляція сприйняттям подій загалом.