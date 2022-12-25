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Міноборони Німеччини повідомило, коли Росія може розпочати новий наступ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Міноборони Німеччини повідомило, коли Росія може розпочати новий наступ
Німеччина очікує, що нова масштабна атака окупантів відбудеться у квітні
фотоз відкритих джерел

Водночас наголошується, що війна може закінчитися навесні

У Міністерстві оборони Німеччини вважають, що російські загарбники можуть розпочати новий масштабний наступ в Україні у квітні 2023 року.  Про це повідомила німецька газета Neue Zürcher Zeitung із посиланням на аналіз відомства, передає Kreiszeitung.

Документ німецького уряду каже, що великий наступ Росії у 2023 році може бути неминучим.

Німеччина очікує, що нова масштабна атака окупантів відбудеться у квітні наступного року. Водночас наголошується, що війна може закінчитися навесні, оскільки Збройні Сили України краще захищені від холоду, ніж росіяни, а тому можуть скористатися перевагою перед наступом РФ.

Нагадаємо, триває триста п’ята доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби окупанти завдали ракетного удару по району Куп’янська Харківської області. Також здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України

Теги: росія війна наступ росіяни Німеччина

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