Міноборони Німеччини повідомило, коли Росія може розпочати новий наступ

Водночас наголошується, що війна може закінчитися навесні

У Міністерстві оборони Німеччини вважають, що російські загарбники можуть розпочати новий масштабний наступ в Україні у квітні 2023 року. Про це повідомила німецька газета Neue Zürcher Zeitung із посиланням на аналіз відомства, передає Kreiszeitung.

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Документ німецького уряду каже, що великий наступ Росії у 2023 році може бути неминучим.

Німеччина очікує, що нова масштабна атака окупантів відбудеться у квітні наступного року. Водночас наголошується, що війна може закінчитися навесні, оскільки Збройні Сили України краще захищені від холоду, ніж росіяни, а тому можуть скористатися перевагою перед наступом РФ.

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Нагадаємо, триває триста п’ята доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби окупанти завдали ракетного удару по району Куп’янська Харківської області. Також здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України