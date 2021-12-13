Міноборони посилило охорону мостів та об'єктів критичної інфраструктури

До охорони залучено понад 1000 військовослужбовців та сотні одиниць військової техніки

В Україні вирішили посилити охорону електростанцій, мостів та інших об'єктів критичної інфраструктури. Як повідомляє пресслужба Міноборони, таке рішення ухвалено через можливу агресію Росії.

За даними відомства, РФ перекидає до українських кордонів військових, озброєння та військову техніку, а також перекриває близько 70% акваторії Азовського моря.

У зв'язку з цим підрозділи Повітряних сил цілодобово несуть бойове чергування у системі протиповітряної оборони України. Зокрема, залучено понад 1000 військовослужбовців та сотні одиниць військової техніки.

«З огляду на військово-політичну обстановку, що складається навколо державних кордонів України, на загрозливих напрямках вжито заходів щодо посилення повітряного прикриття даних об'єктів», – йдеться у повідомленні.

До слова, держсекретар США назвав головний важіль впливу на Росію.

Нагадаємо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц попередив Росію про наслідки для «Північного потоку-2» у разі вторгнення в Україну. При цьому він підкреслив, що його уряд виступає за непорушність кордонів.

Як відомо, країни «Групи семи» (G7) єдині в засудженні нарощування російської військової міці та агресивної риторики щодо України – будь-яке військове вторгнення матиме для Росії величезні наслідки, за які доведеться заплатити тяжку ціну.

Нагадаємо, глава МЗС Великої Британії закликала союзників об'єднатися проти агресії щодо України, попередивши, що вторгнення на її територію стане для Росії «стратегічною помилкою».

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