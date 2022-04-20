Міноборони пояснило, чого Росія прагне «досягти» в Україні до 9 травня

Окупанти надалі намагатимуться розвинути наступ і в інших областях, зокрема на Херсонщині

Російські окупанти мають намір вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської областей до 9 травня, а також втримати «сухопутний коридор» до окупованого Криму. Про це заявив речник Міністерства оборони України, полковник Олександр Мотузяник в інтерв’ю «РБК-Україна».

«Зараз їхня мета цілком зрозуміла: відтіснити українські сили за адміністративні межі Донеччини і Луганщини та втримати «сухопутний коридор» до тимчасово окупованого Криму. Саме таку «перемогу» їхня влада і намагатиметься «продати» своєму суспільству. Але Росія точно не обмежиться виключно цим», – заявив Мотузяник.

За словами полковника, надалі окупанти намагатимуться розвинути наступ і в інших областях, зокрема на Херсонщині, аби захопити якомога більше територій. Зараз ворог готується до цього, збирає сили та закріплюється на ділянках, які він вже окупував. Однак це залежатиме від результатів бойових дій в Донецькій і Луганській областях.

Крім того, Мотузяник підтвердив, що росіяни намагатимуться оточити українське військове угруповання в зоні ООС.

«Це така тактика російської армії – повне або часткове оточення підрозділів на основних напрямках, сковування сил, перекриття можливих шляхів логістичного забезпечення і подальший розгром. Вони полюбляють звітувати про утворення так званих «котлів». Наше завдання – цього не допустити», – зазначив спікер Міноборони.

Нагадаємо, 19 квітня міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що його країна починає новий етап так званої «спеціальної військової операції» в Україні.

Раніше радник очільника Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що ракетні удари ворог здійснюватиме до останнього дня війни. Він додав, що з цього питання не має бути ілюзій: небезпечних місць в Україні немає.

Водночас у Білому домі не виключають, що Росія буде атакувати маршрути, які використовуються для поставок зброї.