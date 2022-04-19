Лавров оголосив про початок нового етапу війни в Україні

При цьому голова МЗС РФ знову намагається переконати, що Москва не планує змінювати «режим в Україні»

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що його країна починає новий етап так званої «спеціальної військової операції» в Україні. В інтерв'ю каналу India Today він повідомив, що найближчим часом буде «важливий момент» бойових дій.

«Операція» на сході України спрямована на – як уже було оголошено – повне звільнення «Донецької та Луганської республік», – сказав Лавров.

При цьому голова МЗС РФ знову намагається переконати, що Москва не планує змінювати «режим в Україні», оскільки «у народу має бути свобода вибору».

Лавров продовжує наполягати на версії Кремля: корінь війни – у бажанні США та Заходу правити світом та створити однополярний світ. Нібито США «закачували зброю в Україну», щоб створити «плацдарм» проти РФ біля її кордонів. Відомо, що насправді озброєння в Україну почало надходити напередодні війни, коли розвідкам уже було відомо про дату російського вторгнення.

Зазначимо, Лавров також божиться, що Росія не розглядає можливості використання ядерної зброї в Україні. За його словами, Москва допускає використання «лише звичайного озброєння».

Нагадаємо, радник очільника Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що ракетні удари ворог здійснюватиме до останнього дня війни. Він додав, що з цього питання не має бути ілюзій: небезпечних місць в Україні немає.