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    Лавров оголосив про початок нового етапу війни в Україні

    Лавров заявив, що найближчим часом&nbsp;буде &laquo;важливий момент&raquo; бойових дій - Лавров оголосив про початок нового етапу війни в Україні
    Лавров заявив, що найближчим часом буде «важливий момент» бойових дій
    фото з відкритих джерел

    При цьому голова МЗС РФ знову намагається переконати, що Москва не планує змінювати «режим в Україні»

    Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що його країна починає новий етап так званої «спеціальної військової операції» в Україні. В інтерв'ю каналу India Today він повідомив, що найближчим часом буде «важливий момент» бойових дій.

    «Операція» на сході України спрямована на – як уже було оголошено – повне звільнення «Донецької та Луганської республік», – сказав Лавров.

    При цьому голова МЗС РФ знову намагається переконати, що Москва не планує змінювати «режим в Україні», оскільки «у народу має бути свобода вибору».

    Лавров продовжує наполягати на версії Кремля: корінь війни – у бажанні США та Заходу правити світом та створити однополярний світ. Нібито США «закачували зброю в Україну», щоб створити «плацдарм» проти РФ біля її кордонів. Відомо, що насправді озброєння в Україну почало надходити напередодні війни, коли розвідкам уже було відомо про дату російського вторгнення.

    Зазначимо, Лавров також божиться, що Росія не розглядає можливості використання ядерної зброї в Україні. За його словами, Москва допускає використання «лише звичайного озброєння».

    Нагадаємо, радник очільника Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що ракетні удари ворог здійснюватиме до останнього дня війни. Він додав, що з цього питання не має бути ілюзій: небезпечних місць в Україні немає.

    Теги: росія окупанти війна Сергій Лавров Україна окупація #stoprussia
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    Лавров оголосив про початок нового етапу війни в Україні