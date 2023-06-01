Міноборони про ситуацію в Бахмуті: «Ворог зупинив наступ, але це ще не затишшя»

Ворог збільшив кількість артилерійських обстрілів міста

Окупанти зупинили наступальні дії на Бахмутському напрямку для перегрупування і заміни «вагнерівців» на регулярні війська, однак при цьому значно посилили обстріли міста. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram.

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«По суті, наступальна активність ворога на Бахмутському напрямку зупинена. Так здається по новинах, що там затишшя. Але це не можна називати затишшям. Ворог збільшив кількість артилерійських обстрілів, тобто він змінює інструменти», – заявила вона.

За її словами, нині кількість ворожих обстрілів Бахмута співмірна з часами найважчих боїв за місто. Зараз росіяни перегруповуються і замінюють «вагнерівців» на регулярні війська, проте українські захисники всіляко намагаються цьому завадити.

Маляр зазначила, що Сили оборони контролюють околиці Бахмута у південно-західній частині, а також вхід у саме місто.

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Просування українських військ на флангах призупинилося декілька днів тому, але війська не стоять, а виконують інші військові задачі, спрямовані на підвищення боєздатності, зауважила посадовиця.

«Обидві сторони готуються та посилюються до подальших дій. Боротьба за цей напрямок триває», − підкреслила Маляр.

Нагадаємо, завершилася 462-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби противник завдав два ракетні та 22 авіаційні удари, здійснив приблизно 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.