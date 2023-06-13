Військовий аналітик пояснив, чому не можна тягнути з контрнаступом

Самусь: «Росія скористається часом, що в неї ресурсів набагато більше, ніж у нас»

Якщо Україна зараз дасть супротивнику місяців вісім просто позиційної війни, то Росія скористається тим, що в неї ресурсів набагато більше, ніж в Україні. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь та пояснив, чому із контрнаступом не можна затягувати.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зокрема Самусь вважає, що не треба чекати, поки західні партнери нададуть Україні винищувачі.

«Якщо ми за пів року отримаємо першу ескадрілью F-16, це буде супер, але нічого не змінить. 50 літаків ми отримаємо за рік, а за цей рік Росія побудує нову армію, яка в них була до 24 лютого 2022 року. Для них не є проблемою набрати за цей час мільйон військовослужбовців та відремонтувати три тисячі старих танків, які будуть їхати-стріляти. Росіяни набудують ще більше фортифікаційних споруд, позицій, завалять військами південь. І скільки б у нас літаків не було, усе одно ж піхота має пройти цей шлях», – пояснив військовий аналітик.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім того, Самусь закликав не забувати про Білорусь.

«За ці пів року вони можуть спокійно зібрати там сто тисяч військових (плюс триста тисяч на півдні, я вже не кажу про Донбас) і почати нову операцію на трьох напрямках, зокрема, на Київ. Як нам допоможуть ті дванадцять F-16?» – каже Самусь.

Нагадаємо, що генерал Кривонос наголосив, що ЗСУ потрібна не просто авіація, а авіація, яка підтримує на передньому краї наші наступальні або оборонні війська і знищує ворога на дальніх підступах до нашого переднього краю. Крім того, на думку військового, завдання командирів вищої ланки – щоби авіація ефективно застосовувалася.