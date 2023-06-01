«Вагнерівцям» не вдається вийти з-під Бахмута – Міноборони

Станом на сьогодні певні підрозділи «Вагнера» ще залишаються на Бахмутському напрямку

«Вагнерівці» перенесли дату виведення з 1 червня на 10 число

Найманці російської терористичної організації Група Вагнера все ще не вийшли з-під Бахмута, і зараз у них чергова нова дата «виведення». Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

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Раніше ватажок Групи «Вагнер» Євген Пригожин 1 червня оголосив, що нібито виводить своїх окупантів з району Бахмута.

«Не вдається їм виконати свої обіцянки і плани. Станом на сьогодні певні підрозділи ще залишаються на Бахмутському напрямку. Варто сказати, що ми нещодавно зайняли панівні висоти довкола Бахмута, і наші Збройні Сили за рахунок цього порушують всі плани ворога в дуже сильно заважають йому реалізовувати такі плани», – сказала Маляр.

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Речниця зазначила, що «вагнерівці» перенесли дату виведення з 1 червня на 10 число.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ призупинили наступ на Бахмутському напрямку.

Також нещодавно стало відомо, що Кремль, імовірно, наказав «кадировцям» замінити «вагнерівців» у Бахмуті.

До слова, триває 463-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія, зазнаючи великих втрат, продовжує вести загарбницьку війну, застосовує тактику терору, намагаючись залякати населення України, завдає ударів, здійснює обстріли не лише військових, а й цивільних об’єктів.