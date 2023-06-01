Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Вагнерівцям» не вдається вийти з-під Бахмута – Міноборони

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Вагнерівцям» не вдається вийти з-під Бахмута – Міноборони
Станом на сьогодні певні підрозділи «Вагнера» ще залишаються на Бахмутському напрямку
фото ілюстративне

«Вагнерівці» перенесли дату виведення з 1 червня на 10 число

Найманці російської терористичної організації Група Вагнера все ще не вийшли з-під Бахмута, і зараз у них чергова нова дата «виведення». Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

Раніше ватажок Групи «Вагнер» Євген Пригожин 1 червня оголосив, що нібито виводить своїх окупантів з району Бахмута.

«Не вдається їм виконати свої обіцянки і плани. Станом на сьогодні певні підрозділи ще залишаються на Бахмутському напрямку. Варто сказати, що ми нещодавно зайняли панівні висоти довкола Бахмута, і наші Збройні Сили за рахунок цього порушують всі плани ворога в дуже сильно заважають йому реалізовувати такі плани», – сказала Маляр.

Речниця зазначила, що «вагнерівці» перенесли дату виведення з 1 червня на 10 число.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ призупинили наступ на Бахмутському напрямку.

Також нещодавно стало відомо, що Кремль, імовірно, наказав «кадировцям» замінити «вагнерівців» у Бахмуті.

До слова, триває 463-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія, зазнаючи великих втрат, продовжує вести загарбницьку війну, застосовує тактику терору, намагаючись залякати населення України, завдає ударів, здійснює обстріли не лише військових, а й цивільних об’єктів.

Теги: ЧВК «Вагнер» Бахмут війна росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Просування на флангах було призупинено, оскільки там виконувалися інші важливі задачі
ЗСУ призупинили наступ на Бахмутському напрямку. Сирський повідомив деталі
Сьогодні, 16:14
Бойовики Кадирова в основному діяли в тилу після участі в боях за Маріуполь, Сєвєродонецьк і Лисичанськ
Кремль, імовірно, наказав «кадировцям» замінити «вагнерівців» у Бахмуті – ISW
Сьогодні, 06:18
Такий вигляд має Бахмут після обстрілів російських окупаційних військ
Міноборони про ситуацію в Бахмуті: «Ворог зупинив наступ, але це ще не затишшя»
Сьогодні, 01:54

Події в Україні

Зеленський на саміті Європейської політичної спільноти, РФ блокує «зерновий коридор». Головне за 1 червня
Зеленський на саміті Європейської політичної спільноти, РФ блокує «зерновий коридор». Головне за 1 червня
Польща затвердила графік тренувань українських пілотів на F-16
Польща затвердила графік тренувань українських пілотів на F-16
«Вагнерівцям» не вдається вийти з-під Бахмута – Міноборони
«Вагнерівцям» не вдається вийти з-під Бахмута – Міноборони
У море вийшов фрегат «Адмірал Ессен». Ракетна загроза назвичайно висока
У море вийшов фрегат «Адмірал Ессен». Ракетна загроза назвичайно висока
Наступ на Мар’їнку та висока ракетна загроза: яка ситуація на фронті
Наступ на Мар’їнку та висока ракетна загроза: яка ситуація на фронті
Україна просить Німеччину про далекобійні Taurus. Країна відповіла
Україна просить Німеччину про далекобійні Taurus. Країна відповіла

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
113K
Американські аналітики назвали місто, яке спробують захопити росіяни
56K
У Закон про освіту потрібно внести два пункти. Ніцой звернулася до Лісового
31K
У Києві пролунали вибухи
22K
Перерахунок пенсій і підвищення тарифів: що зміниться із 1 червня
15K
Звільнення Білгородщини: російські партизани зробили нову заяву
12K
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала понад годину

Новини

Атака на Київ: Генштаб назвав тип і кількість випущених ракет
Сьогодні, 07:03
Російські війська припинили наступ на Бахмутському напрямку – Генштаб
Вчора, 06:26
Атака на Київ, вибори у Туреччині: головне за ніч
29 травня, 06:59
Знищено вісім ракетних комплексів і відбито десятки атак ворога: свіжі дані з фронту
29 травня, 06:24
Короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 29 травня
29 травня, 05:57
Масштабна повітряна тривога тривала понад чотири години
29 травня, 05:05

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту