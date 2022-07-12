  1. Головна
  2. Новини
  3. Із полону звільнені п’ятеро українців
рус
    Новини

    Із полону звільнені п’ятеро українців

    Серед них військовослужбовець ЗСУ, колишній співробітник поліції та троє цивільних осіб - Із полону звільнені п’ятеро українців
    Серед них військовослужбовець ЗСУ, колишній співробітник поліції та троє цивільних осіб
    фото з відкритих джерел

    Бранці окупантів вже під опікою української влади та отримують належне лікування

    У ході спецоперації з полону звільнено п’ятьох українців. Про це 12 липня повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, інформує Головне управління розвідки МО України.

    У ході проведеної спецоперації силами спецпідрозділу ГУР МО України на тимчасово окупованих територіях Херсонської області звільнено п’ятьох громадян України, які перебували в полоні російських окупантів.

    «Серед них військовослужбовець ЗСУ, колишній співробітник поліції та троє цивільних осіб. Один зі звільнених має серйозне бойове поранення. Наразі всі звільнені перебувають під опікою української влади та отримують належне лікування», – йдеться повідомленні.

    Нагадаємо, нещодавно правозахисниця назвала кількість українців у російському полоні. Росіяни беруть у полон багато цивільних, що є порушенням міжнародного гуманітарного права.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти ЗСУ війна полон Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Із полону звільнені п’ятеро українців