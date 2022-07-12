Із полону звільнені п’ятеро українців

Серед них військовослужбовець ЗСУ, колишній співробітник поліції та троє цивільних осіб

Бранці окупантів вже під опікою української влади та отримують належне лікування

У ході спецоперації з полону звільнено п’ятьох українців. Про це 12 липня повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, інформує Головне управління розвідки МО України.

У ході проведеної спецоперації силами спецпідрозділу ГУР МО України на тимчасово окупованих територіях Херсонської області звільнено п’ятьох громадян України, які перебували в полоні російських окупантів.

«Серед них військовослужбовець ЗСУ, колишній співробітник поліції та троє цивільних осіб. Один зі звільнених має серйозне бойове поранення. Наразі всі звільнені перебувають під опікою української влади та отримують належне лікування», – йдеться повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно правозахисниця назвала кількість українців у російському полоні. Росіяни беруть у полон багато цивільних, що є порушенням міжнародного гуманітарного права.

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