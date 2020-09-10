Міносвіти нагадує директорам шкіл про великі штрафи за порушення карантину



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Міносвіти вимагає закрити школи в «червоній» зоні карантину

Розмір штрафу для посадових осіб за порушення карантину установами становить 34 тис грн

Директори шкіл і завідувачі дитячих садків, які не виконують вказівок про призупинення роботи в «червоній» зоні карантину, будуть оштрафовані. Про це йдеться в офіційній заяві Міністерства освіти і науки, опублікованій в четвер, 10 вересня.

У Міносвіти нагадують, що розмір штрафу для посадових осіб за порушення карантину установами становить 34 тис. грн.

Також наголошується, що за даний вид порушень передбачена і кримінальна відповідальність.

Як відомо, місцева влада Чернівців, Тернополя та Івано-Франківська відмовилася виконувати розпорядження Кабінету міністрів, відповідно до якого ці міста потрапили в «червону» зону, що передбачає загальний жорсткий карантин.

Нагадаємо, що 145 українських шкіл відправили на самоізоляцію через спалах Covid-19.

Зазначимо, що в Україні за добу на коронавірусну хворобу Covid-19 захворіло 178 дітей.

Напередодні на Київщині закрили на карантин вісім шкіл та чотири дитсадки.

Напередодні нового навчального року МОЗ оприлюднив додаткові рекомендації для навчання у школах. У разі Covid-19 в учня на карантин піде весь клас.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що українському учневі буде достатньо однієї одноразової маски на день.