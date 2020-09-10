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    Міносвіти нагадує директорам шкіл про великі штрафи за порушення карантину

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    <p>Міносвіти вимагає закрити школи в &laquo;червоній&raquo; зоні карантину</p> - Міносвіти нагадує директорам шкіл про великі штрафи за порушення карантину

    Міносвіти вимагає закрити школи в «червоній» зоні карантину

    Розмір штрафу для посадових осіб за порушення карантину установами становить 34 тис грн

    Директори шкіл і завідувачі дитячих садків, які не виконують вказівок про призупинення роботи в «червоній» зоні карантину, будуть оштрафовані. Про це йдеться в офіційній заяві Міністерства освіти і науки, опублікованій в четвер, 10 вересня.

    У Міносвіти нагадують, що розмір штрафу для посадових осіб за порушення карантину установами становить 34 тис. грн.

    Також наголошується, що за даний вид порушень передбачена і кримінальна відповідальність.

    Як відомо, місцева влада Чернівців, Тернополя та Івано-Франківська відмовилася виконувати розпорядження Кабінету міністрів, відповідно до якого ці міста потрапили в «червону» зону, що передбачає загальний жорсткий карантин.

    Нагадаємо, що 145 українських шкіл відправили на самоізоляцію через спалах Covid-19

    Зазначимо, що в Україні за добу на коронавірусну хворобу Covid-19 захворіло 178 дітей.

    Напередодні на Київщині закрили на карантин вісім шкіл та чотири дитсадки.

    Напередодні нового навчального року МОЗ оприлюднив додаткові рекомендації для навчання у школах. У разі Covid-19 в учня на карантин піде весь клас.

    Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що українському учневі буде достатньо однієї одноразової маски на день. 

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