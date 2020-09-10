Міносвіти нагадує директорам шкіл про великі штрафи за порушення карантину
Міносвіти вимагає закрити школи в «червоній» зоні карантину
Розмір штрафу для посадових осіб за порушення карантину установами становить 34 тис грн
Директори шкіл і завідувачі дитячих садків, які не виконують вказівок про призупинення роботи в «червоній» зоні карантину, будуть оштрафовані. Про це йдеться в офіційній заяві Міністерства освіти і науки, опублікованій в четвер, 10 вересня.
У Міносвіти нагадують, що розмір штрафу для посадових осіб за порушення карантину установами становить 34 тис. грн.
Також наголошується, що за даний вид порушень передбачена і кримінальна відповідальність.
Як відомо, місцева влада Чернівців, Тернополя та Івано-Франківська відмовилася виконувати розпорядження Кабінету міністрів, відповідно до якого ці міста потрапили в «червону» зону, що передбачає загальний жорсткий карантин.
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