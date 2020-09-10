За добу на Covid-19 в Україні захворіло 178 дітей



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За весь час пандемії в Україні 9414 дітей захворіли на коронавірус

В Україні за добу на коронавірусну хворобу Covid-19 захворіло 178 дітей, а також 157 медичних працівників, було госпіталізовано 400 осіб. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

«За минулу добу в Україні (на Covid-19 - ред.) захворіло 2582 особи. З них 178 дітей, а також 157 медичних працівників. Було госпіталізовано 400 людей. За останню добу в Україні зафіксовано 44 летальних випадки», - сказав Максим Степанов.

Він зазначив, що, при цьому, за добу одужало 1174 пацієнти.

«За весь час пандемії в Україні захворіло 145 тис. 612 людей. Із них 9414 дітей, а також 12 463 медичних працівники», — додав Максим Степанов.

За його словами, загалом одужало 65 тис. 877 пацієнтів, а летальних випадків 3083.

«За попередню добу загалом було здійснено 55 тис. 503 тестування. З них 29 тис. 708 досліджень методом ПЛР, а також 25 тис. 795 досліджень методом ІФА. Хотів би звернути увагу, що це такий абсолютний рекорд щодо кількості зроблених за добу методом ПЛР тестувань», - зазначив Максим Степанов.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 9 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили у 2582 людей.

Також наагадаємо, що ВООЗ закликає світ готуватися до нової пандемії.

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