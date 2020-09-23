Оприлюднено рейтинг шкіл за результатами ЗНО-2020



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Перше місце в рейтингу посів Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка

Інформаційний освітній ресурс «Освіта.ua» склав рейтинг загальноосвітніх шкіл України за підсумками зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року.

Як вихідні дані для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати ЗНО, отримані випускниками шкіл у 2020 році.

Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання, отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.

Перше місце в рейтингу посів Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Також у першому десятку 8 київських навчальний закладів.

Замикає десяток Житомирський міський ліцей при Житомирському державному технологічному університеті.

Детальніше з алгоритмом розрахунку рейтингового бала можна ознайомитись за посиланням.

Рейтинг минулого року дивіться за посиланням.