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    Минулого року заробітчани переказали в Україну рекордну суму

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    За 2021 рік трудові мігранти перевели в Україну $15 млрд: це рекордний показник - Минулого року заробітчани переказали в Україну рекордну суму
    За 2021 рік трудові мігранти перевели в Україну $15 млрд: це рекордний показник
    фото: glavcom.ua

    Перекази за рік зросли на $3 млрд, або на 25,4%

    У 2021 рік трудові мігранти переказали в Україну рекордні $15 млрд – це найбільший показник за весь час спостережень з 2008 року. Про це йдеться у даних Національного банку.

    Так, за попередніми даними за 2021 рік в Україну було перераховано $15 млрд, з яких $14,98 млрд – як оплата праці. Таким чином перекази за рік зросли на $3 млрд, або на 25,4%.

    Чиста оплата праці (тобто оплата за винятком витрат мігрантів у країні перебування) становила $10,5 млрд.

    Приватні трансферти становили $4,5 млрд, причому з них $2 млрд – перекази робітників, що працюють за кордоном понад рік.

    Натомість за підсумками трьох кварталів 2021 року стали відомі країни, з яких прямують кошти в Україну. Найбільше – $4,3 млрд – надійшло з Польщі. До першої трійки увійшли США ($1,1 млрд) та Британія ($0,8 млрд).

    Раніше повідомлялося, що українських заробітчан депортуватимуть із Польщі: хто під загрозою.

    Нагадаємо, Польща спростить умови прийому на роботу для українських заробітчан. Також Польща визнала: без українських заробітчан буде непереливки.

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    Теги: Польща США гроші мігранти українці Велика Британія заробітчани трудові мігранти
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    Минулого року заробітчани переказали в Україну рекордну суму