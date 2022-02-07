Минулого року заробітчани переказали в Україну рекордну суму

За 2021 рік трудові мігранти перевели в Україну $15 млрд: це рекордний показник

Перекази за рік зросли на $3 млрд, або на 25,4%

У 2021 рік трудові мігранти переказали в Україну рекордні $15 млрд – це найбільший показник за весь час спостережень з 2008 року. Про це йдеться у даних Національного банку.

Так, за попередніми даними за 2021 рік в Україну було перераховано $15 млрд, з яких $14,98 млрд – як оплата праці. Таким чином перекази за рік зросли на $3 млрд, або на 25,4%.

Чиста оплата праці (тобто оплата за винятком витрат мігрантів у країні перебування) становила $10,5 млрд.

Приватні трансферти становили $4,5 млрд, причому з них $2 млрд – перекази робітників, що працюють за кордоном понад рік.

Натомість за підсумками трьох кварталів 2021 року стали відомі країни, з яких прямують кошти в Україну. Найбільше – $4,3 млрд – надійшло з Польщі. До першої трійки увійшли США ($1,1 млрд) та Британія ($0,8 млрд).

Раніше повідомлялося, що українських заробітчан депортуватимуть із Польщі: хто під загрозою.

Нагадаємо, Польща спростить умови прийому на роботу для українських заробітчан. Також Польща визнала: без українських заробітчан буде непереливки.

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