Попит на роботу в Польщі зріс на 40%. Чим заманюють роботодавці

Збільшення термінів дії права на працевлаштування у Польщі сприяє трудовій міграції з України

Спрощення процедури легалізації працевлаштування підвищило зацікавленість українцями роботою у Польщі. У січні попит на вакансії зріс на 37,3%. Про це повідомляє Мінфін із посиланням на дані компанії з міжнародного працевлаштування Gremi Personal.

З 29 січня дозвіл на роботу у Польщі (oświadczenie) видаватимуть на термін до 2 років. До цього часу такі короткотермінові дозволи надавали право на працевлаштування 6 місяців на рік, а наступний дозвіл можна було отримати через півроку, або потрібно було оформляти річний дозвіл на роботу (zezwolenie), очікування якого могло тривати до п'яти місяців.

Збільшення терміну видачі дозволів на роботу може призвести до зростання потоку робочої сили з України у 2022 році. А також, на думку експертів, дедалі більше українців залишатимуться працювати у Польщі на більш тривалий термін.

«З початку пандемії ми бачимо, що зростає кількість українців, які хочуть працювати в Польщі більше ніж три місяці. І це пов'язано не лише з обмеженнями та складнощами із перетином кордону. Дедалі більше громадян України розглядають Польщу не лише як джерело заробітків, а й як країну для проживання», – стверджує генеральний директор компанії з міжнародного працевлаштування Gremi Personal Томаш Богдевич.

За даними Національного банку Польщі, у 2015 році, переважна більшість українців (80%), що перебували у Польщі, планували залишатися там упроовж одного року. У 2020 році більшість (52%) мали намір залишитись на термін більше 3 років. 2021 року також тенденція зберігається.

Раніше повідомлялося, що нелегальних українських заробітчан депортуватимуть із Польщі.

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