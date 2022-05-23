Мінус 150 рашистів. Генштаб оновив статистику втрат ворога

Найбільші втрати противника спостерігалися на Бахмутському напрямку

Від початку повномасштабного російського вторгнення українські захисники ліквідували близько 29 200 окупантів. За добу лаву «двохсотих» поповнили 150 ворожих військових.

Такі дані оприлюднили в українському Генштабі. Там зазначили: дані приблизні через високу інтенсивність бойових дій.

Актуальні втрати ворога на 23 травня:

• особового складу – 29 200 (+150) осіб ліквідовано;

• танків – 1 293 (+8) одиниці;

• бойових броньованих машин – 3 166 (+25) одиниць;

• артилерійських систем – 604 (+5) одиниці;

• РСЗВ – 201 одиниця;

• засобів ППО – 93 одиниці;

• літаків – 204 одиниці;

• гелікоптерів – 170 одиниць;

• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 476 (+6) одиниць;

• крилатих ракет – 110 (+3) одиниць;

• кораблів та катерів – 13 одиниць;

• автомобільної техніки та автоцистерн – 2 206 (+12) одиниць;

• спеціальної техніки – 43 одиниці.

фото: Генштаб ЗСУ

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Бахмутському напрямку.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков розповів про масштаби розгорнутих Росією сил у війні проти України.

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