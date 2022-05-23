«Червоний хрест» не оприлюднюватиме дані про полонених з «Азовсталі»

Сім'ї, які шукають інформацію про зниклих безвісти родичів, можуть зв'язатися з Центральним агентством розшуку МКЧХ

Міжнародний комітет Червоного хреста вирішив не викладати у публічний доступ даних про виведених з «Азовсталі» українських військових та інформацію про їхню кількість. Про це у коментарі «Укрінформу» повідомила представниця організації Мірелла Ходейб.

«Ця інформація є конфіденційною. Нашим пріоритетом є перевірка умов утримання військовополонених та поводження з ними, запобігання зникненню та підтримка їхнього зв’язку із родинами. Але ми не публікуватимемо списки чи імена людей, яких ми відвідували, або тих, кого ми відвідаємо в майбутньому», – зазначила вона.

У МКЧХ переконані, що реєстрація військовополонених організацією допомагає воїнам «відчувати себе захищеними принаймні від ризику зникнути безслідно».

Водночас певні дані про свого родича чи рідного мажуть отримати сім’ї військових, яким завдяки тиску міжнародної спільноти таки вдалося вибратися з заблокованого окупантами заводу в оточеному зі всіх сторін Маріуполі.

Сім'ї, які шукають інформацію про зниклих безвісти родичів, можуть зв'язатися з Центральним агентством розшуку МКЧХ електронною поштою [email protected], а також за телефонами +41 22 730 3600 або +380 800 300 155.

Тим часом окупанти звинуватили ОБСЄ у «співпраці» з українською армією на «Азовсталі».

Нагадаємо, 17 травня у Міноборони повідомили про початок операції з порятунку заблокованих на території комбінату захисників Маріуполя.

18 травня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що процес евакуації захисників «Азовсталі» триває і він складний.

19 травня «Червоний хрест» відвідав українських захисників, які вийшли з «Азовсталі».

Напередодні Росія заговорила про обмін азовців: депутат Держдуми озвучив варіанти.

Читайте також:



