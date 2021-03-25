Мінветеранів оприлюднив персональні дані українців, записаних на вакцинацію

У міністерстві відреагували та видалили посилання на таблиці з даними кандидатів на вакцинацію, але не змогли пояснити, як виникла ця помилка

Імена та номери телефонів українців, які хочуть зробити щеплення, помилково виклали у вільний доступ

На сайті Міністерства у справах ветеранів України опублікували перелік українців, які записалися на позачергову вакцинацію як лідери громадської думки. Загалом у вільний доступ виклали персональні дані таких людей як мінімум з семи областей, у тому числі зі Львівщини. У міністерстві оперативно відреагували та видалили посилання на таблиці з даними кандидатів на вакцинацію, але не змогли пояснити, як виникла ця помилка.

Зранку середи, 24 березня, на сайті Міністерства у справах ветеранів з’явилась публікація про позачергову вакцинацію для учасників бойових дій. У новині опублікували документ з областями та активними посиланнями на гугл-анкети для реєстрації лідерів громадської думки та учасників ООС. Навпроти кількох областей у цьому переліку вставили посилання не на анкети для військових, а на таблиці з персональними даними лідерів громадської думки, які уже зареєструвалися на вакцинацію. Лише на Львівщині таких людей записалось більше 1500 і усі їхні дані, зокрема, номери телефонів, місце праці, вік та мотивації для вакцинації опинились у відкритому доступі, що є прямим порушенням закону «Про захист персональних даних».

Так виглядають таблиці з персональною інформацією мешканців Львівщини, які записалися на позачергову вакцинацію

Загалом на сайті Міністерства зі справ ветеранів оприлюднили персональні дані кількох тисяч людей як мінімум з семи областей: Кіровоградської, Львівської, Полтавської, Рівненської, Харківської, Херсонської та Хмельницької. Ця інформація була у вільному доступі близько чотирьох годин, її видалили після звернення громадян та журналістів.

Зокрема, працівник відділу звернень Міністерства у справах ветеранів Сергій Кириленко повідомив Zaxid.net, що ще до дзвінка журналістів у міністерство звернувся громадянин, який повідомив про поширення на сайті персональних даних кандидатів на вакцинацію. Під час розмови Сергія Кириленка з журналісткою пресслужба міністерства змінила посилання у публікації – тепер там правильні лінки на анкети для запису на позачергову вакцинацію для лідерів громадської думки та бійців ООС.

«Не можу сказати що це було. Технічна помилка, можливо. Я не можу сказати, хто помилився. Мені також про це по телефону повідомив громадянин», – сказав Сергій Кириленко.

Зазначимо, як сьогодні повідомив очільник МОЗ Максим Степанов, до листа очікування вакцинації від Covid-19 записались 341 952 людини.

В Україні вчора зробили 18 тисяч щеплень проти коронавірусу.

Також стало відомо, чому Індія затримує наступні поставки вакцини CoviShield. На тлі нової хвилі пандемії у Індії, ця країна тимчасово призупинила основний експорт вакцини проти коронавірусу AstraZeneca (CoviShield), аби задовольнити внутрішній попит.

Як повідомлялося, за минулу добу в Україні було оновлено два антирекорди – за кількістю нових випадків зараження і за кількістю померлих.

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