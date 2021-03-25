В Україні вчора зробили 18 тисяч щеплень проти коронавірусу
За місяць вакцинації в Україні, де проживає близько 41 млн осіб, щепили першою дозою лише 155,5 тисяч
В Україні за минулу добу зробили 18 561 щеплення від коронавірусу. Найбільше щеплень вчора зробили в Києві – 1750. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я.
Зазначається, що з початку кампанії, яка стартувала 24 лютого, вакцинували першою дозою 155 586 осіб.
Кількість щеплень, зроблених в регіонах за останню добу:
- Київ - 1750 щеплень;
- Вінницька область - 1160 щеплень;
- Волинська область - 270 щеплень;
- Дніпропетровська область - 1610 щеплень;
- Донецька область - 340 щеплень;
- Житомирська область - 730 щеплень;
- Закарпатська область - 490 щеплень;
- Запорізька область - 620 щеплень;
- Івано-Франківська область - 784 щеплення;
- Київська область - 1290 щеплень;
- Кіровоградська область - 380 щеплень;
- Луганська область - 280 щеплень;
- Львівська область - 1030 щеплень;
- Миколаївська область - 690 щеплень;
- Одеська область - 470 щеплень;
- Полтавська область - 840 щеплень;
- Рівненська область - 550 щеплень;
- Сумська область - 907 щеплень;
- Тернопільська область - 870 щеплень;
- Харківська область - 350 щеплень;
- Херсонська область - 1000 щеплень;
- Хмельницька область - 250 щеплень;
- Черкаська область - 1000 щеплень;
- Чернівецька область - 320 щеплень;
- Чернігівська область - 580 щеплень.
Вакцинація проводилася 183 мобільними бригадами з імунізації і 457 пунктами щеплення.
Нагадаємо, напередодні повідомлялося про 15 тисяч щеплених добу.
Як повідомлялося, за минулу добу в Україні було оновлено два антирекорди – за кількістю нових випадків зараження і за кількістю померлих.
Додамо, що у світі понад 125 млн випадків коронавірусу.