В Україні вчора зробили 18 тисяч щеплень проти коронавірусу

Вакцинація вчора проводилася 183 мобільними бригадами з імунізації і 457 пунктами щеплення

Вакцинація вчора проводилася 183 мобільними бригадами з імунізації і 457 пунктами щеплення

За місяць вакцинації в Україні, де проживає близько 41 млн осіб, щепили першою дозою лише 155,5 тисяч

В Україні за минулу добу зробили 18 561 щеплення від коронавірусу. Найбільше щеплень вчора зробили в Києві – 1750. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я.

Зазначається, що з початку кампанії, яка стартувала 24 лютого, вакцинували першою дозою 155 586 осіб.

Кількість щеплень, зроблених в регіонах за останню добу:

Київ - 1750 щеплень;

Вінницька область - 1160 щеплень;

Волинська область - 270 щеплень;

Дніпропетровська область - 1610 щеплень;

Донецька область - 340 щеплень;

Житомирська область - 730 щеплень;

Закарпатська область - 490 щеплень;

Запорізька область - 620 щеплень;

Івано-Франківська область - 784 щеплення;

Київська область - 1290 щеплень;

Кіровоградська область - 380 щеплень;

Луганська область - 280 щеплень;

Львівська область - 1030 щеплень;

Миколаївська область - 690 щеплень;

Одеська область - 470 щеплень;

Полтавська область - 840 щеплень;

Рівненська область - 550 щеплень;

Сумська область - 907 щеплень;

Тернопільська область - 870 щеплень;

Харківська область - 350 щеплень;

Херсонська область - 1000 щеплень;

Хмельницька область - 250 щеплень;

Черкаська область - 1000 щеплень;

Чернівецька область - 320 щеплень;

Чернігівська область - 580 щеплень.

Вакцинація проводилася 183 мобільними бригадами з імунізації і 457 пунктами щеплення.

Нагадаємо, напередодні повідомлялося про 15 тисяч щеплених добу.

Як повідомлялося, за минулу добу в Україні було оновлено два антирекорди – за кількістю нових випадків зараження і за кількістю померлих.

Додамо, що у світі понад 125 млн випадків коронавірусу.

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