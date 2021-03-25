  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    В Україні вчора зробили 18 тисяч щеплень проти коронавірусу

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Вакцинація вчора проводилася 183 мобільними бригадами з імунізації і 457 пунктами щеплення - В Україні вчора зробили 18 тисяч щеплень проти коронавірусу
    Вакцинація вчора проводилася 183 мобільними бригадами з імунізації і 457 пунктами щеплення
    Фото: Львівська міська рада

    За місяць вакцинації в Україні, де проживає близько 41 млн осіб, щепили першою дозою лише 155,5 тисяч

    В Україні за минулу добу зробили 18 561 щеплення від коронавірусу. Найбільше щеплень вчора зробили в Києві – 1750. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я.

    Зазначається, що з початку кампанії, яка стартувала 24 лютого, вакцинували першою дозою 155 586 осіб.

    Кількість щеплень, зроблених в регіонах за останню добу:

    • Київ - 1750 щеплень;
    • Вінницька область - 1160 щеплень;
    • Волинська область - 270 щеплень;
    • Дніпропетровська область - 1610 щеплень;
    • Донецька область - 340 щеплень;
    • Житомирська область - 730 щеплень;
    • Закарпатська область - 490 щеплень;
    • Запорізька область - 620 щеплень;
    • Івано-Франківська область - 784 щеплення;
    • Київська область - 1290 щеплень;
    • Кіровоградська область - 380 щеплень;
    • Луганська область - 280 щеплень;
    • Львівська область - 1030 щеплень;
    • Миколаївська область - 690 щеплень;
    • Одеська область - 470 щеплень;
    • Полтавська область - 840 щеплень;
    • Рівненська область - 550 щеплень;
    • Сумська область - 907 щеплень;
    • Тернопільська область - 870 щеплень;
    • Харківська область - 350 щеплень;
    • Херсонська область - 1000 щеплень;
    • Хмельницька область - 250 щеплень;
    • Черкаська область - 1000 щеплень;
    • Чернівецька область - 320 щеплень;
    • Чернігівська область - 580 щеплень.

    Вакцинація проводилася 183 мобільними бригадами з імунізації і 457 пунктами щеплення.

    Нагадаємо, напередодні повідомлялося про 15 тисяч щеплених добу.

    Як повідомлялося, за минулу добу в Україні було оновлено два антирекорди – за кількістю нових випадків зараження і за кількістю померлих.

    Додамо, що у світі понад 125 млн випадків коронавірусу.

    Читайте також:
    Теги: Міністерство охорони здоров'я медицина Україна щеплення вакцинація
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies