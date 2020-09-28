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    У світі

    Білоруський опозиціонер припинив голодування у СІЗО

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    Члена президії координаційної ради опозиції в Білорусі Максима Знака затримали 9 вересня - Білоруський опозиціонер припинив голодування у СІЗО
    Члена президії координаційної ради опозиції в Білорусі Максима Знака затримали 9 вересня

    За тиждень голодування Максим Знак схуд на 6 кілограмів

    Заарештований член президії координаційної ради опозиції в Білорусі Максим Знак припинив голодування та вже поступово відновлює прийом їжі.

    Про це повідомив його адвокат Дмитро Лаєвський, пише Tut.by.

    За словами адвоката, на вихідних Знак почав підготовку до виходу з голодування.

    «Сьогодні в СІЗО прийнято медичну передачу з підтримуючими засобами. Зараз Максим поступово відновлює прийом їжі. Подробиці він розповість сам, коли буде звільнений. Ми сподіваємося, що це відбудеться скоро», – додав адвокат.

    Також повідомляється, що за тиждень голодування Знак схуд на 6 кілограмів. Крім того, в окремих аналізах у нього виявили розбіжність з нормою.

    Раніше повідомлялося, що Знак став фігурантом справи про захоплення влади у Білорусі. Його затримали 9 вересня, він перебуває під вартою у слідчому ізоляторі.

    У зв'язку із звинуваченнями в закликах до нанесення шкоди національній безпеці Білорусі, Знак оголошував голодування. За словами його адвоката, опозиціонер просто не бачив інших способів боротьби, а звинувачення називає переслідуванням за вільне вираження позиції.

    Білорусь СІЗО політика адвокат голодування опозиція
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