Браво, команда президента зробила всіх нас!

Борислав Береза Народний депутат України

Борислав Береза

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поспілкувався з моїми європейськими колегами по ПАРЄ...

Що я можу сказати за підсумками цього спілкування?

Команда президента так старалася «зробити їх разом», що «зробили» самі себе. Вірніше всіх нас.

Адже через поспішні і помилкові дії Україна втратила свої місця у всіх комісіях і комітетах ПАРЄ. А зараз ще і не може впливати на прийняття рішень в комітетах. Чому? Тому що оголосивши про нову делегацію, але не заявивши її на жовтневій сесії, влада України підіграли антиукраїнським силам в Асамблеї. У підсумку повноваження старої делегації анульовані, а у новій їх немає. Адже її не заявили. І тепер засідання комітетів ПАРЄ проходять без участі України і всі питання по Україні в результаті будуть розглядатися без нас. А крім цього ми втратили всіх віце-президентів від груп за нашою квотою, глав і заступників комітетів, членство від ПАРЄ в GRECO і у Венеціанській комісії. І звичайно ж репортерство.

Так і хочеться сказати «Браво!». Зараз доводиться, зусиллями старих членів делегації і наших друзів в ПАРЄ, захищати ці квоти, щоб втрати були мінімальними. Сподіваюся, що вийде.

В результаті некомпетентність і самовпевненість в черговий раз проявили себе. І замість того, щоб очолити антиросійську коаліцію в ПАРЄ, ставши лідером для делегацій, які підтримують наш вектор і фактично проводити свою політику через стару делегацію, а самим вибудувати новий формат роботи з ПАРЄ, Україна зараз знаходиться в положенні спостерігача без можливостей впливу.

Ну, і хто виграв від цього стану справ? Точно не Україна.

Джерело: блог Борислава Берези

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