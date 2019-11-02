Всеукраїнський конкурс хорових диригентів відбудеться в Одесі
З 6 по 8 листопада 2019 року в Одесі відбудеться I Всеукраїнський конкурс хорових диригентів імені Дмитра Загрецького
У конкурсі візьмуть участь понад 70 студентів з 26 навчальних закладів України - представники хорових шкіл Києва, Харкова, Дніпра, Кам'янського, Умані, Дрогобича, Івано-Франківська, Кропівницького (раніше - Кіровоград), Тернополя, Сум, Кривого Рогу, Миколаєва, Чернівців, Рівного, Житомира, Хмельницького, Одеси.
До складу журі конкурсу запрошені відомі диригенти хорових колективів, хормейстера-практики:
- головний хормейстер Одеського театру опери і балету, доцент Валерій Регрут;
- керівник дівочого хору Київської спеціалізованої музичної школи ім. М. Лисенка, професор Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського Юлія Пучко-Колесник;
- керівник студентського хору Одеської національної музичної академії, доцент Галина Шпак;
- керівник студентського хору Чернівецького музичного училища, голова циклової комісії хорового диригування Валентина Гордій;
- керівник хорової капели «Chorus Fest» театру духової музики ім. О. Саліка Департаменту культури і туризму м.Одеси, професор Ніна Заболотна;
- керівник вокально-хорових ансамблів «Калита» і «Орфеус», хормейстер студентського хору Дніпропетровської академії музики Тарас Хмілюк;
- завідувач кафедри хорового диригування ОНМА ім. А.В. Нежданової, керівник зразкового дитячо-юнацького хору «Solo musica», доцент Євгенія Бондар;
- очолить журі випускник Одеської консерваторії, заслужений діяч мистецтв України, художній керівник знаменитої хорової капели «Орея» Житомирської обласної філармонії ім. Св. Ріхтера Олександр Вацек.
У програмі свята - відкриті конкурсні прослуховування, третій тур конкурсу у форматі концерту, урочиста церемонія нагородження лауреатів.
I тур конкурсу розпочнеться 6 листопада об 11.00 у приміщенні академії.
II тур конкурсу - робота з хором - 7 листопада о 10.00.
ІІІ тур конкурсу - диригування хором (концертний виступ) - 8 листопада о 12.00.
Урочисте закриття конкурсу та церемонія нагородження відбудуться 8 листопада о 16.00 у Великому залі музичної академії за адресою: вул. Новосельського, 63.
Видатний диригент-хормейстер, композитор, заслужений діяч мистецтв України Дмитро Загрецький (1924-1980 рр.) народився в Одесі в сім'ї лікарів.
Після закінчення Одеської консерваторії Дмитро Загрецький очолив хорову капелу Одеської філармонії, з 1955 року став головним хормейстером Одеського академічного театру опери і балету, але головною в творчій діяльності Дмитра Станіславовича залишилася педагогічна робота в Одеській консерваторії.
Дмитро Загрецький виховав понад 50 диригентів-хормейстерів, серед його випускників:
- Анатолій Авдієвський - головний диригент і художній керівник Національного академічного народного хору ім. Г. Верьовки, народний артист України, Герой України, академік, професор;
- Віктор Іконник - художній керівник Київського камерного хору ім. Б. Лятошинського, народний артист України, професор;
- Євген Кухарець - художній керівник Черкаського державного народного українського хору, народний артист України;
- Стефан Крижанівський - засновник одеської дитячої хорової школи «Кантилена», заслужений діяч мистецтв України, доцент;
- Віталій Газінський - засновник і художній керівник академічного камерного хору «Вінниця», народний артист України, професор;
- Григорій Ліознов - художній керівник студентського хору Одеської консерваторії, заслужений працівник культури України, професор;
- Леонід Бутенко - головний хормейстер Одеського національного академічного театру опери і балету, заслужений діяч мистецтв України, професор.