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    Всеукраїнський конкурс хорових диригентів відбудеться в Одесі

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    Всеукраїнський конкурс хорових диригентів відбудеться в Одесі

    З 6 по 8 листопада 2019 року в Одесі відбудеться I Всеукраїнський конкурс хорових диригентів імені Дмитра Загрецького

    У конкурсі візьмуть участь понад 70 студентів з 26 навчальних закладів України - представники хорових шкіл Києва, Харкова, Дніпра, Кам'янського, Умані, Дрогобича, Івано-Франківська, Кропівницького (раніше -  Кіровоград), Тернополя, Сум, Кривого Рогу, Миколаєва, Чернівців, Рівного, Житомира, Хмельницького, Одеси.

    До складу журі конкурсу запрошені відомі диригенти хорових колективів, хормейстера-практики:

    • головний хормейстер Одеського театру опери і балету, доцент Валерій Регрут;
    • керівник дівочого хору Київської спеціалізованої музичної школи ім. М. Лисенка, професор Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського Юлія Пучко-Колесник;
    • керівник студентського хору Одеської національної музичної академії, доцент Галина Шпак;
    • керівник студентського хору Чернівецького музичного училища, голова циклової комісії хорового диригування Валентина Гордій;
    • керівник хорової капели «Chorus Fest» театру духової музики ім. О. Саліка Департаменту культури і туризму м.Одеси, професор Ніна Заболотна;
    • керівник вокально-хорових ансамблів «Калита» і «Орфеус», хормейстер студентського хору Дніпропетровської академії музики Тарас Хмілюк;
    • завідувач кафедри хорового диригування ОНМА ім. А.В. Нежданової, керівник зразкового дитячо-юнацького хору «Solo musica», доцент Євгенія Бондар;
    • очолить журі випускник Одеської консерваторії, заслужений діяч мистецтв України, художній керівник знаменитої хорової капели «Орея» Житомирської обласної філармонії ім. Св. Ріхтера Олександр Вацек.

    У програмі свята - відкриті конкурсні прослуховування, третій тур конкурсу у форматі концерту, урочиста церемонія нагородження лауреатів.

    I тур конкурсу розпочнеться 6 листопада об 11.00 у приміщенні академії.

    II тур конкурсу - робота з хором - 7 листопада о 10.00.

    ІІІ тур конкурсу - диригування хором (концертний виступ) - 8 листопада о 12.00.

    Урочисте закриття конкурсу та церемонія нагородження відбудуться 8 листопада о 16.00 у Великому залі музичної академії за адресою: вул. Новосельського, 63.

    Видатний диригент-хормейстер, композитор, заслужений діяч мистецтв України Дмитро Загрецький (1924-1980 рр.) народився в Одесі в сім'ї лікарів.

    Після закінчення Одеської консерваторії Дмитро Загрецький очолив хорову капелу Одеської філармонії, з 1955 року став головним хормейстером Одеського академічного театру опери і балету, але головною в творчій діяльності Дмитра Станіславовича залишилася педагогічна робота в Одеській консерваторії.
    Дмитро Загрецький виховав понад 50 диригентів-хормейстерів, серед його випускників:

    • Анатолій Авдієвський - головний диригент і художній керівник Національного академічного народного хору ім. Г. Верьовки, народний артист України, Герой України, академік, професор;
    • Віктор Іконник - художній керівник Київського камерного хору ім. Б. Лятошинського, народний артист України, професор;
    • Євген Кухарець - художній керівник Черкаського державного народного українського хору, народний артист України;
    • Стефан Крижанівський - засновник одеської дитячої хорової школи «Кантилена», заслужений діяч мистецтв України, доцент;
    • Віталій Газінський - засновник і художній керівник академічного камерного хору «Вінниця», народний артист України, професор;
    • Григорій Ліознов - художній керівник студентського хору Одеської консерваторії, заслужений працівник культури України, професор;
    • Леонід Бутенко - головний хормейстер Одеського національного академічного театру опери і балету, заслужений діяч мистецтв України, професор.
    Одеса конкурс
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