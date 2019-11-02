Всеукраїнський конкурс хорових диригентів відбудеться в Одесі



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З 6 по 8 листопада 2019 року в Одесі відбудеться I Всеукраїнський конкурс хорових диригентів імені Дмитра Загрецького

У конкурсі візьмуть участь понад 70 студентів з 26 навчальних закладів України - представники хорових шкіл Києва, Харкова, Дніпра, Кам'янського, Умані, Дрогобича, Івано-Франківська, Кропівницького (раніше - Кіровоград), Тернополя, Сум, Кривого Рогу, Миколаєва, Чернівців, Рівного, Житомира, Хмельницького, Одеси.

До складу журі конкурсу запрошені відомі диригенти хорових колективів, хормейстера-практики:

головний хормейстер Одеського театру опери і балету, доцент Валерій Регрут;

керівник дівочого хору Київської спеціалізованої музичної школи ім. М. Лисенка, професор Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського Юлія Пучко-Колесник;

керівник студентського хору Одеської національної музичної академії, доцент Галина Шпак;

керівник студентського хору Чернівецького музичного училища, голова циклової комісії хорового диригування Валентина Гордій;

керівник хорової капели «Chorus Fest» театру духової музики ім. О. Саліка Департаменту культури і туризму м.Одеси, професор Ніна Заболотна;

керівник вокально-хорових ансамблів «Калита» і «Орфеус», хормейстер студентського хору Дніпропетровської академії музики Тарас Хмілюк;

завідувач кафедри хорового диригування ОНМА ім. А.В. Нежданової, керівник зразкового дитячо-юнацького хору «Solo musica», доцент Євгенія Бондар;

очолить журі випускник Одеської консерваторії, заслужений діяч мистецтв України, художній керівник знаменитої хорової капели «Орея» Житомирської обласної філармонії ім. Св. Ріхтера Олександр Вацек.

У програмі свята - відкриті конкурсні прослуховування, третій тур конкурсу у форматі концерту, урочиста церемонія нагородження лауреатів.

I тур конкурсу розпочнеться 6 листопада об 11.00 у приміщенні академії.

II тур конкурсу - робота з хором - 7 листопада о 10.00.

ІІІ тур конкурсу - диригування хором (концертний виступ) - 8 листопада о 12.00.

Урочисте закриття конкурсу та церемонія нагородження відбудуться 8 листопада о 16.00 у Великому залі музичної академії за адресою: вул. Новосельського, 63.

Видатний диригент-хормейстер, композитор, заслужений діяч мистецтв України Дмитро Загрецький (1924-1980 рр.) народився в Одесі в сім'ї лікарів.

Після закінчення Одеської консерваторії Дмитро Загрецький очолив хорову капелу Одеської філармонії, з 1955 року став головним хормейстером Одеського академічного театру опери і балету, але головною в творчій діяльності Дмитра Станіславовича залишилася педагогічна робота в Одеській консерваторії.

Дмитро Загрецький виховав понад 50 диригентів-хормейстерів, серед його випускників: