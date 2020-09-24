Місцеві вибори: ЦВК акредитувала перших міжнародних спостерігачів



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ЦВК акредитувала перших міжнародних спостерігачів

Комісія акредитувала 28 офіційних спостерігачів на місцевих виборах

Центральна виборча комісія акредитувала перших 28 офіційних спостерігачів від іноземних держав і міжнародних організацій на місцевих виборах. Вони відбудуться 25 жовтня.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

«На місцевих виборах акредитовано 8 офіційних спостерігачів від двох іноземних держав і 20 – від двох міжнародних організацій», – йдеться в повідомленні.

ЦВК, зокрема, акредитувала дев'ять спостерігачів від Європейської мережі організацій з моніторингу виборів, 11 – від Українського конгресового Комітету Америки, чотири – від Словаччини та чотири – від Іспанії.

Зазначимо, що сьогодні останній день подачі документів для реєстрації на місцеві вибори.

Як повідомлялося, майже 136 тис. правоохоронців забезпечуватимуть публічний порядок і безпеку під час місцевих виборів, що заплановані на 25 жовтня.

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