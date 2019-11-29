Місцеві вибори в Україні пройдуть за мажоритарною системою — нардеп



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Чергові місцеві вибори в Україні мають відбутися восени наступного року Фото: Главком

Позиція парламентської більшості — місцеві вибори мають відбуватись за «мажоритаркою»

Місцеві вибори в Україні відбудуться лише після проведення адміністративно-територіальної реформи та відбудуться за мажоритарною системою.

Про це на форумі «Ефективне місцеве самоврядування як запорука демократичної та правової держави» у Краматорську заявив голова підкомітету Верховної Ради з питань адміністративно-територіального устрою Віталій Безгін.

«Ключовий меседж — ніяких місцевих виборів до нового адмінтерустрою. До того, як вся Україна буде покрита нормальним планом. Спочатку реформа. Державна позиція важливіша за політичну доцільність», — заявив депутат від фракції «Слуга Народу».

Також він зазначив, що проєкт змін до Конституції щодо реформи місцевого самоврядування буде внесено на розгляд парламенту у грудні.

«В мене немає сумнівів, що найпізніше до жовтня, коли мають відбутися чергові місцеві вибори, ми встигнемо змінити законодавство. Навіть якщо ми не зможемо прийняти зміни до Конституції — це наш план «А», то ми підемо по плану «Б» і приймемо відповідний пакет законів», — розповів Безгін.

Також він додав, що позиція парламентської більшості — місцеві вибори мають відбуватись за мажоритарною системою.

До слова, Центральна виборча комісія призначила на 22 та 29 грудня 2019 року перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад обʼєднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів, а також додаткові вибори депутатів сільських, селищних рад.

Однак у деяких Об'єднаних територіальних громадах (ОТГ) організація місцевих виборів опинилася під загрозою зриву у зв'язку з ухиленням певних членів районних виборчих комісій від виконання своїх обов'язків.

Джерело: Громадське