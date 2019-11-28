Американський експерт побачив схожість Порошенка і Зеленського: обидва спочатку обіцяли мир



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Багато людей вірили, що Порошенко, як бізнесмен, прагматично і швидко знайде з Путіним спільну мову, думаю, подібні очікування є у суспільства і щодо президента Зеленського, - аналітик

Каратницький нагадав, як Порошенко йшов на вибори під гаслом скінчити війну за кілька днів

«Сьогодні мало хто згадує, але свою виборчу кампанію Петро Порошенко починав, як кандидат табору миру, обіцяючи закінчити війну за кілька днів», - нагадав українцям в інтерв’ю «Главкому» старший науковий співробітник аналітичного центру Atlantic Council і співдиректор програми «Україна в Європі» Адріан Каратницький.

Аналітик вважає, що багато людей вірили, що Порошенко, «як бізнесмен, прагматично і швидко знайде з Путіним спільну мову». «Думаю, подібні очікування і застереження наразі є у суспільства і щодо президента Зеленського», - міркує аналітик.

Каратницький зауважує, що «все може закінчитись так само, як з Порошенком». «Бо завершення конфлікту не є метою Путіна. Його мета – продовження конфлікту в іншій формі. Тому на зустрічі 9 грудня буде якась косметична домовленість. Це буде чергова хвиля наступу на суверенність України», - впевнений американський аналітик.

Як повідомлялося, зустріч лідерів держав в Нормандському форматі запланована на 9 грудня у Парижі.

Водночас аналітик говорить, що розуміє нестримне бажання українського президента Володимира Зеленського особисто зустрітися з Путіним: «Коли людина приходить до влади, вона розуміє світ по-своєму, вважає себе генератором змін в країні і так само намагається діяти на міжнародній арені».

«У нього було велике прагнення зустрітись і з президентом Трампом. Тепер він прагне зустрітись з Путіним. Я думаю, людина, яка прийшла до влади і до великої політики, котра вважає, що своєю волею може багато що виправити у своїй країні, може мати подібне бачення й щодо міжнародних проблем. Тому я не засуджую його бажання мати такі зустрічі. Президент Порошенко теж мав кілька таких зустрічей. Деякі з них були ефективними», - нагадує американський експерт.

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