Рятувальники попередили українців про погіршення погодних умов



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Рятувальники ліквідовують наслідки ускладнення погодних умов

25 лютого в Україні збережеться вітряна погода

У Державній службі з надзвичайних ситуацій попередили, що 25 лютого в Україні збережеться вітряна погода.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«За повідомленням УкрГідрометцентру, 25 лютого в Україні, крім північних областей, пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)», – мовиться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві в результаті сильного вітру повалено 250 дерев, пошкоджено дахи 75 будинків.

До слова, у Херсоні 24 лютого, внаслідок негоди, яка спричинила падіння дерева, було травмовано дитину 2007 року народження, яку госпіталізовано до лікарні.

Нагадаємо, в центрі Одеси, на вулиці Ніжинській, через буревій дерево впало на жінку. Від отриманих травм вона померла на місці події.