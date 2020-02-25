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    Рятувальники попередили українців про погіршення погодних умов

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    Рятувальники ліквідовують наслідки ускладнення погодних умов - Рятувальники попередили українців про погіршення погодних умов
    Рятувальники ліквідовують наслідки ускладнення погодних умов

    25 лютого в Україні збережеться вітряна погода

    У Державній службі з надзвичайних ситуацій попередили, що 25 лютого в Україні збережеться вітряна погода.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    «За повідомленням УкрГідрометцентру, 25 лютого в Україні, крім північних областей, пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)», – мовиться у повідомленні.

    Раніше повідомлялося, що у Миколаєві в результаті сильного вітру повалено 250 дерев, пошкоджено дахи 75 будинків.

    До слова, у Херсоні 24 лютого, внаслідок негоди, яка спричинила падіння дерева, було травмовано дитину 2007 року народження, яку госпіталізовано до лікарні.

    Нагадаємо,  в центрі Одеси, на вулиці Ніжинській, через буревій дерево впало на жінку. Від отриманих травм вона померла на місці події.

    ДСНС рятувальники вітер буревій
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