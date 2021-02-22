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    Місцями до -15. В які регіони завтра повернуться морози

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    Серйозних опадів 23 лютого не передбачається - Місцями до -15. В які регіони завтра повернуться морози
    Серйозних опадів 23 лютого не передбачається
    Фото: Олександр Волинець/Facebook

    У Києві протягом 23 лютого – близько нуля, без опадів, хмарно

    У вівторок, 23 лютого, в низку областей України повернеться морозна погода. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

    У східних, а також у Сумській, Чернігівській, Полтавській і Дніпропетровській областях вдень очікується -5 -12 градусів. Вночі на північному сході місцями до -12 -15 градусів.

    У західних і південних областях буде значно тепліше: максимально +4 +9 градусів, на Закарпатті до +12 градусів.

    На решті території України вдень близько нуля. Серйозних опадів не передбачається. На сході, північному сході і в центрі України штормові пориви південно-східного вітру.

    У Києві протягом дня – близько нуля, без опадів, хмарно. Пізно ввечері у вівторок, а потім в середу в столиці прогнозують сніг та мокрий сніг.

    У понеділок, 22 лютого, в Україні мінлива хмарність, проте переважно без опадів. На дорогах країни місцями ожеледиця.

    У Карпатах 22-23 лютого зберігається загроза сходження лавин. Туристів закликають утриматися від походів у гори.

    Із 24 лютого в Україну прийде нова хвиля похолодання. У східних областях йтимуть снігопади і вдарять морози до -9 вдень і до -14 вночі. Втім, на заході країни буде ще сонячно та тепло, вдень до +10.

    Синоптики дали прогноз погоди в Україні на місяць. У Києві, наприклад, потепління до +8° прогнозують на 28 лютого, а аж до 2 березня синоптики обіцяють дощову погоду.

    Теги: прогноз погоди снігопад вітер негода весна
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