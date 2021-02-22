  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Весна наближається: сьогодні в Україні буде сухо і тепло

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    <p>У Києві 22 лютого на дорогах місцями ожеледиця, температура вдень 3-5&deg; з позначкою &laquo;плюс&raquo;</p> - Весна наближається: сьогодні в Україні буде сухо і тепло

    У Києві 22 лютого на дорогах місцями ожеледиця, температура вдень 3-5° з позначкою «плюс»

    У південно-західній частині країни у понеділок очікується до 10° тепла

    У понеділок, 22 лютого, в Україні збережеться мінлива хмарність, проте буде переважно без опадів.

    Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

    «22 лютого мінлива хмарність. Без опадів, лише у східній частині та на Сумщині місцями невеликі опади. На Правобережжі подекуди туман», – йдеться в повідомленні.

    На дорогах країни місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі становитиме 0-5° морозу, на Прикарпатті до 8° морозу; вдень 2-7° тепла, у південно-західній частині до 10°.

    ukraine_48

    У Києві сьогодні без опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі у столиці 0-2° морозу, вдень 3-5° тепла.

    Читайте також:
    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр Україна вітер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies