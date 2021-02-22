Весна наближається: сьогодні в Україні буде сухо і тепло

У Києві 22 лютого на дорогах місцями ожеледиця, температура вдень 3-5° з позначкою «плюс»

У південно-західній частині країни у понеділок очікується до 10° тепла

У понеділок, 22 лютого, в Україні збережеться мінлива хмарність, проте буде переважно без опадів.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

«22 лютого мінлива хмарність. Без опадів, лише у східній частині та на Сумщині місцями невеликі опади. На Правобережжі подекуди туман», – йдеться в повідомленні.

На дорогах країни місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі становитиме 0-5° морозу, на Прикарпатті до 8° морозу; вдень 2-7° тепла, у південно-західній частині до 10°.

У Києві сьогодні без опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі у столиці 0-2° морозу, вдень 3-5° тепла.