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    Синоптики розповіли, скільки протримається потепління в Україні

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    <p>Потепління в Україні триватиме три дні</p> - Синоптики розповіли, скільки протримається потепління в Україні

    Потепління в Україні триватиме три дні

    В Україні очікується нова хвиля похолодання

    В Україні потепління протримається мінімум до наступної середи, 24 лютого. Синоптики прогнозують недовге повернення тепла.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Завтра в Україні буде тепло, у всіх регіонах «плюсова температура». У південних областях до +9, а на заході країни й до +11. Сніг передають лише в Сумській, Харківській, Луганській та Донецькій областях.

    Вже 23 лютого трохи похолодає, але на заході буде ще тепло, а на сході морози від -1 до -6 вдень, а вночі до -11. У центральних областях ще буде порівняно тепло, вдень -1+5, а вночі -1-4.

    З 24 лютого в Україну прийде нова хвиля похолодання. У східних областях йтимуть снігопади і вдарять морози до -9 вдень і до -14 вночі. Втім, на заході країни буде ще сонячно та тепло, вдень до +10.

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    Таким чином, потепління в Україні триватиме три дні.

    Нагадаємо, у неділю, 21 лютого, погода в Україні буде хмарною, але без опадів, за виключенням східних областей, де очікується слабкий сніг.

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    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр снігопад негода
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