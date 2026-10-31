Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Яке релігійне свято відзначається 1 листопада 2026: традиції та молитва

ГЛАВКОМ
glavcom.ua
ГЛАВКОМ
google social img telegram social img facebook social img
Яке релігійне свято відзначається 1 листопада 2026: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 1 листопада в церковному календарі – День пам'яті святих безсрібників Косми і Дам'яна

1 листопада православна церква України за новоюліанським календарем вшановує пам'ять святих безсрібників і чудотворців Косми і Дам'яна – лікарів, які зцілювали людей безкоштовно, вважаючи своє вміння Божим даром, а не джерелом наживи. У народі цей день відомий як Кузьминки або Бабин день – свято покровителів ремесел, шлюбу і свійської птиці.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 1 листопада 2026 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святих безсрібників Косми і Дам'яна

Яке релігійне свято відзначається 1 листопада 2026: традиції та молитва фото 1

Косма і Дам'ян – рідні брати, які жили в III–IV столітті в Малій Азії. За церковним переказом, вони народилися в благочестивій християнській родині і від юності навчилися лікарського мистецтва. Їхня мати Феодотія, рано ставши вдовою, сама виховала синів і прищепила їм головний принцип, якого ті дотримувалися все своє лікарське життя: не брати за зцілення жодної плати.

Брати мандрували по містах і селах, лікуючи хворих – від простих селян до знатних городян. Вони зцілювали не лише людей, а й тварин, і ніколи не ставили матеріальну винагороду за свою працю. Саме за це їх і назвали безсрібниками. У традиції Православної церкви відомі кілька пар святих з іменами Косма і Дам'ян – Азійські, Римські та Аравійські; 1 листопада вшановують Безсрібників Азійських, яких вважають найдавнішими і найбільш шанованими з-поміж них.

За переказами, вже після смерті від гробів святих братів почали відбуватися численні чудеса зцілення. До них зверталися із молитвою про одужання від тяжких недуг – і отримували допомогу. Особлива шана до Косми і Дам'яна в Україні пояснюється їхнім подвійним покровительством: вони вважалися захисниками як лікарського ремесла, так і ковальства та жіночого рукоділля, що робило їх близькими до повсякденного життя простих людей.

Молитви дня

До святих безсрібників Косми і Дам'яна звертаються з молитвою про зцілення від тяжких хвороб, душевний спокій і захист для рідних:

О, святі безсрібники і чудотворці Космо і Даміане! Ви, що від юності служили Богу і людям, лікуючи тіла і душі без жодної корисливості, поможіть і нам у недугах наших. Випросіть у Господа нашого Ісуса Христа здоров'я тілесне і спокій душевний – нам і рідним нашим. Захистіть оселі наші від хвороб, лиха і напастей. Навчіть нас бути щедрими і безкорисливими у служінні ближнім, як самі ви служили впродовж усього свого земного життя. Нехай вашими святими молитвами Господь помилує нас і збереже, нині і повсякчас, і на віки вічні.

Амінь.

Народні вірування та прикмети

У народному календарі 1 листопада відоме як Кузьминки, або Бабин день. Це свято вважалося особливо важливим для жінок: саме в цей день дівчата молилися про швидкий шлюб, а господині – про добробут у домі та здоров'я родини. Святих Косму і Дам'яна шанували як покровителів ковальства, рукоділля і свійської птиці – курей, качок, гусей. День вважався сприятливим для початку дівочих вечорниць і занять ремеслами.

В народі 1 листопада традиційно спостерігали за погодою, щоб передбачити зиму:

  • Вже випав перший сніг – він буде лежати довго.
  • Теплий і ясний день – до лагідної зими.
  • Сильний вітер – чекайте на бурі та хуртовини взимку.
  • Іде дощ або туман – зима буде сирою і сніжною.
  • Низько летять птахи – опадів не буде.

Цей день вважався сприятливим для початку дівочих вечорниць і занять ремеслами.

Що не можна робити

1 листопада діє чимало заборон, пов'язаних із шануванням святих покровителів ремесел і миролюбних традицій дня:

  • Шити, в'язати, вишивати та кувати.
  • Сваритися, лихословити й думати про погане.
  • Дивитися в очі жебракам, подаючи милостиню.
  • Залишатися незаміжнім дівчатам наодинці ввечері.
  • Виливати на вулицю воду після купання немовляти.

Читайте також:

Теги: православна церква релігія календар традиції свято свята

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Драпатий затвердив нові правила роботи ТЦК
В Україні почалася толерантна мобілізація. Все, що треба знати про нові правила
Сьогодні, 10:30
Юнацькі Олімпійські ігри подарували Україні та світу низку топових спортсменів
Перші кроки чемпіонів. Топ-10 українських зірок спорту, які брали участь в Юнацькій Олімпіаді
Сьогодні, 15:14
Честь нести державний прапор України цьогоріч випало дзюдоїсту Хазару Гейдарову і веслувальниці Вікторії Радченко
Визначилися прапороносці України на відкритті Юнацьких Олімпійських ігор
Сьогодні, 16:40
Гендиректорка пояснила, що розроблені обхідні шляхи покривають лише 15-20% потенціалу
Українська компанія Fire Point знайшла способи завдавати ударів по РФ без Starlink
Сьогодні, 12:32
Найнижча температура очікується на північному сході країни та на високогір'ї Карпат
Синоптикиня розповіла, чим здивує українців майбутня зима
Сьогодні, 20:15
Подружжя з Олешків воз'єдналося після трьох років розлуки
Подружжя з окупованих Олешків возз’єдналося в Україні після трьох років розлуки
Сьогодні, 16:44
Зеленський подякував усім небайдужим людям, хто привертав глобальну увагу до тематики Олешків
СБУ показала ексклюзивні фото повернення українців із Олешків
Сьогодні, 16:59
Трамп заявив про можливість найближчим часом досягти домовленості щодо завершення війни в Україні
Трамп зробив нову заяву про закінчення війни в Україні
Сьогодні, 16:53
Марко Рубіо закликав не забувати про загрози, пов'язані з військовим арсеналом Москви
Рубіо спростував оптимізм Трампа щодо миру в Україні
Сьогодні, 19:50

Суспільство

Яке релігійне свято відзначається 1 листопада 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 1 листопада 2026: традиції та молитва
Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру
Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру
Синоптикиня розповіла, чим здивує українців майбутня зима
Синоптикиня розповіла, чим здивує українців майбутня зима
Кияни за $3 тис. купили глиняну хату на Гуцульщині й відновлюють її власноруч
Кияни за $3 тис. купили глиняну хату на Гуцульщині й відновлюють її власноруч
Найавторитетніший гороскоп на 1 листопада 2026 року
Найавторитетніший гороскоп на 1 листопада 2026 року
Українська компанія Fire Point знайшла способи завдавати ударів по РФ без Starlink
Українська компанія Fire Point знайшла способи завдавати ударів по РФ без Starlink

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 жовтня: ситуація на фронті
164K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 жовтня 2026
136K
Хто здав Крим? Турчинов розповів, що наказав обороняти півострів і застосовувати зброю
120K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
113K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб

Новини

Календар рибалки на листопад 2026: фази Місяця, ловля щуки та заборона на зимувальних ямах
Сьогодні, 21:35
Великий гайд по Геловіну: історія, значення, українська версія і сучасні тренди
Вчора, 23:23
Державні та міжнародні свята в листопаді 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці
Вчора, 22:15
Яке релігійне свято відзначається 31 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій
Вчора, 11:12
В Україні до 15°, у деяких областях дощитиме: погода на 30 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua