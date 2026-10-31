Яке релігійне свято відзначається 1 листопада 2026: традиції та молитва

Свята 1 листопада в церковному календарі – День пам'яті святих безсрібників Косми і Дам'яна

1 листопада православна церква України за новоюліанським календарем вшановує пам'ять святих безсрібників і чудотворців Косми і Дам'яна – лікарів, які зцілювали людей безкоштовно, вважаючи своє вміння Божим даром, а не джерелом наживи. У народі цей день відомий як Кузьминки або Бабин день – свято покровителів ремесел, шлюбу і свійської птиці.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 1 листопада 2026 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святих безсрібників Косми і Дам'яна

Косма і Дам'ян – рідні брати, які жили в III–IV столітті в Малій Азії. За церковним переказом, вони народилися в благочестивій християнській родині і від юності навчилися лікарського мистецтва. Їхня мати Феодотія, рано ставши вдовою, сама виховала синів і прищепила їм головний принцип, якого ті дотримувалися все своє лікарське життя: не брати за зцілення жодної плати.

Брати мандрували по містах і селах, лікуючи хворих – від простих селян до знатних городян. Вони зцілювали не лише людей, а й тварин, і ніколи не ставили матеріальну винагороду за свою працю. Саме за це їх і назвали безсрібниками. У традиції Православної церкви відомі кілька пар святих з іменами Косма і Дам'ян – Азійські, Римські та Аравійські; 1 листопада вшановують Безсрібників Азійських, яких вважають найдавнішими і найбільш шанованими з-поміж них.

За переказами, вже після смерті від гробів святих братів почали відбуватися численні чудеса зцілення. До них зверталися із молитвою про одужання від тяжких недуг – і отримували допомогу. Особлива шана до Косми і Дам'яна в Україні пояснюється їхнім подвійним покровительством: вони вважалися захисниками як лікарського ремесла, так і ковальства та жіночого рукоділля, що робило їх близькими до повсякденного життя простих людей.

Молитви дня

До святих безсрібників Косми і Дам'яна звертаються з молитвою про зцілення від тяжких хвороб, душевний спокій і захист для рідних:

О, святі безсрібники і чудотворці Космо і Даміане! Ви, що від юності служили Богу і людям, лікуючи тіла і душі без жодної корисливості, поможіть і нам у недугах наших. Випросіть у Господа нашого Ісуса Христа здоров'я тілесне і спокій душевний – нам і рідним нашим. Захистіть оселі наші від хвороб, лиха і напастей. Навчіть нас бути щедрими і безкорисливими у служінні ближнім, як самі ви служили впродовж усього свого земного життя. Нехай вашими святими молитвами Господь помилує нас і збереже, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Народні вірування та прикмети

У народному календарі 1 листопада відоме як Кузьминки, або Бабин день. Це свято вважалося особливо важливим для жінок: саме в цей день дівчата молилися про швидкий шлюб, а господині – про добробут у домі та здоров'я родини. Святих Косму і Дам'яна шанували як покровителів ковальства, рукоділля і свійської птиці – курей, качок, гусей. День вважався сприятливим для початку дівочих вечорниць і занять ремеслами.

В народі 1 листопада традиційно спостерігали за погодою, щоб передбачити зиму:

Вже випав перший сніг – він буде лежати довго.

Теплий і ясний день – до лагідної зими.

Сильний вітер – чекайте на бурі та хуртовини взимку.

Іде дощ або туман – зима буде сирою і сніжною.

Низько летять птахи – опадів не буде.

Цей день вважався сприятливим для початку дівочих вечорниць і занять ремеслами.

Що не можна робити

1 листопада діє чимало заборон, пов'язаних із шануванням святих покровителів ремесел і миролюбних традицій дня: