  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Місія ОБСЄ зафіксувала майже 900 порушень «тиші» на Донбасі за добу

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Більшість порушень сталися в районі Іллірія і н.п. Круглик, непідконтрольному уряду. - Місія ОБСЄ зафіксувала майже 900 порушень «тиші» на Донбасі за добу
    Більшість порушень сталися в районі Іллірія і н.п. Круглик, непідконтрольному уряду.
    Фото з відкритих джерел

    Найбільше порушень припинення вогню сталися в Донецькій області

    За добу ОБСЄ зафіксувала 889 порушень режиму припинення вогню в Луганській та Донецькій областях. Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

    Подекуди така кількість порушень може бути пов’язана з проведенням навчань, які влаштували бойовики.

    Найбільше порушень припинення вогню сталися в Донецькій області – 745, у тому числі 160 вибухів. При цьому налічують 4 розриви боєприпасів, 1 вибух у повітрі та 155 вибухів невизначеного походження.

    У Луганській області ОБСЄ нарахувала 144 порушення режиму припинення вогню, у тому числі 14 вибухів. З них 7 танкових пострілів і 7 вибухів невизначеного походження.

    Більшість порушень сталися в районі Іллірія і н.п. Круглик, непідконтрольному уряду.

    «Порушення на обох напрямках, за оцінкою, були пов’язані з навчаннями з бойовою стрільбою поза зоною безпеки», — уточнили в ОБСЄ.

    До слова, на Донбасі спеціальна моніторингова місія ОБСЄ 21 вересня зафіксувала 196 порушень режиму припинення вогню.

    Теги: вибух ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Місія ОБСЄ зафіксувала майже 900 порушень «тиші» на Донбасі за добу