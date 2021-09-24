Місія ОБСЄ зафіксувала майже 900 порушень «тиші» на Донбасі за добу

Більшість порушень сталися в районі Іллірія і н.п. Круглик, непідконтрольному уряду.

Найбільше порушень припинення вогню сталися в Донецькій області

За добу ОБСЄ зафіксувала 889 порушень режиму припинення вогню в Луганській та Донецькій областях. Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

Подекуди така кількість порушень може бути пов’язана з проведенням навчань, які влаштували бойовики.

Найбільше порушень припинення вогню сталися в Донецькій області – 745, у тому числі 160 вибухів. При цьому налічують 4 розриви боєприпасів, 1 вибух у повітрі та 155 вибухів невизначеного походження.

У Луганській області ОБСЄ нарахувала 144 порушення режиму припинення вогню, у тому числі 14 вибухів. З них 7 танкових пострілів і 7 вибухів невизначеного походження.

Більшість порушень сталися в районі Іллірія і н.п. Круглик, непідконтрольному уряду.

«Порушення на обох напрямках, за оцінкою, були пов’язані з навчаннями з бойовою стрільбою поза зоною безпеки», — уточнили в ОБСЄ.

До слова, на Донбасі спеціальна моніторингова місія ОБСЄ 21 вересня зафіксувала 196 порушень режиму припинення вогню.