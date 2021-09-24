Україна в ОБСЄ заявила про нелегітимність виборів в Держдуму

Москва використовує виборчі процедури для втручання у внутрішні справи суверенних держав та підриву їхньої територіальної цілісності, зазначив Цимбалюк

Залучення до голосування на виборах Держдуми РФ громадян України, які живуть у тимчасово окупованому Криму та ОРДЛО, є порушенням зобов’язань Росії в рамках ОБСЄ та ставить під сумнів легітимність цих виборів. Про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк на засіданні Постійної ради ОБСЄ.

«Москва давно використовує виборчі процедури для втручання у внутрішні справи суверенних держав та підриву їхньої територіальної цілісності. Список довгий, починаючи від фейкового референдуму в Криму у 2014 році й завершуючи голосуванням щодо внесення змін до конституції у 2020 році. Не стали винятком і останні вибори до Державної думи Росії», - сказав Цимбалюк.

Він наголосив, що залучення до виборів у РФ жителів тимчасово окупованих територій України, а також Грузії та Молдови «становить грубе порушення основних норм міжнародного права та зобов’язань Росії в рамках ОБСЄ, включаючи Гельсінський заключний акт».

«Це стосується і факту проведення таких так званих «виборів» на територіях під російською незаконною окупацією. Це істотно спотворює результати виборів і ставить під сумнів легітимність виборів до Державної думи Російської Федерації в цілому», - заявив очільник української місії в ОБСЄ.

Він підкреслив, що примус українських громадян, яким було незаконно видано російські паспорти, до голосування на виборах у Держдуму РФ є черговим агресивним актом РФ проти державного суверенітету та територіальної цілісності України.

«Результати цих виборів є юридично нікчемними. Ми закликаємо держави-учасниці утриматися від контактів з незаконно обраними представниками держави-окупанта, не допускати їх включення до складу російських делегацій у парламентських асамблеях, а також притягнути до відповідальності осіб, відповідальних за підготовку виборів. Крім того, проведення таких незаконних виборів є кроком назад у виконанні Мінських угод Росією як стороною конфлікту», - підсумував Цимбалюк.

Раніше у Зеленського пояснили, чому дозволили роботу виборчих дільниць РФ.

Скандальний депутат Верховної Ради від «Слуги народу» Максим Бужанський заявив, що невизнання Україною виборів до Держдуми Росії може перешкодити Києву укладати необхідні договори з Москвою, зокрема, на транзит газу в Європу нашою газотранспортною системою.

Також у Росії назвали кількість жителів окупованого Донбасу, які «проголосували» на виборах до Держдуми.

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Джерело: Укрінформ