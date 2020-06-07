В українській армії за минулу добу шість військових захворіли на коронавірус



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Всього за час пандемії в українському війську одужало 143 особи, зареєстровано також чотири летальних випадки.

Загальна кількість хворих у ЗСУ наразі становить 140 осіб

У Збройних силах України за минулу добу зареєстровано шість нових випадків захворювання на коронавірус. Про це повідомило Командування Медичних сил ЗСУ у Facebook.

Зазначається, що загальна кількість хворих наразі становить 140 осіб.

«За минулу добу зареєстровано шість нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19. З них у лазареті однієї з військових частин Рівненської області перебувають четверо військовослужбовців. Дві особи (Волинська та Чернівецька область – по одному військовослужбовцю) знаходяться на лікуванні вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, симптоми захворювання відсутні», - йдеться у повідомленні.

У ЗСУ інформують, що всього за час пандемії одужало 143 особи, зареєстровано також чотири летальних випадки. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 611 осіб.

Як повідомлялося, в Україні станом на 7 червня на коронавірусну хворобу захворіли 485 осіб, серед них 29 дітей та 34 медика. Це на 65 випадків менше, ніж учора (550). Одужали – 242 (вчора 440), померли – 11 (вчора 15). Загалом одужали 12 054 особи, летальних випадків – 788.

Коронавірус в Україні

Всього 26999

Хворіють 14157

Одужали 12054

Померли 788

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У Києві виявлено хворих 43 особи (вчора 83). Також 54 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 66) і 68 – на Львівщині (вчора 65), 32 – на Рівненщині (вчора 52).