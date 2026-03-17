Українська компанія домовилася зі SpaceX про запуск супутників: деталі

Єгор Голівець
Українська компанія планує створити орбітальне угруповання на висоті 550 км
фото: Starlink

Мережа зі 360 супутників має забезпечити зв’язок для військових і служб безпеки

Українська компанія Stetman працює над створенням власного супутникового сузір’я на низькій навколоземній орбіті, яке має забезпечити зв’язок для військових та інших критично важливих структур держави. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Defender Media.

Директор компанії Дмитро Стеценко повідомив, що проєкт передбачає запуск мережі супутників, які працюватимуть на низькій навколоземній орбіті. За його словами, компанія була зареєстрована у 2023 році.

Проєкт створюють за рахунок приватних інвестицій та європейських кредитів. Stetman вже постачає обладнання супутникового зв’язку для військових, поліції, рятувальних служб, медиків та інших державних структур.

У лінійці продукції компанії близько 30 рішень. Серед них стандартні термінали Starlink, а також модифікована версія Starmod, адаптована для військових завдань та захищена від засобів радіоелектронної боротьби.

Також компанія випускає термінали супутникового зв’язку UASAT Geo, які працюють через супутник Hughes Jupiter на геостаціонарній орбіті.

У Stetman планують створити супутникове сузір’я на висоті приблизно 550 кілометрів. Такий тип орбіти дозволяє зменшити затримку передавання даних порівняно з геостаціонарними супутниками, однак потребує більшої кількості апаратів.

Тестовий супутник компанія планує вивести на орбіту у жовтні 2026 року. Для запуску вже досягнуто домовленості зі SpaceX. Повноцінне розгортання мережі має розпочатися у 2027 році та триватиме близько трьох років. Загалом угруповання може складатися з приблизно 360 супутників.

За словами представників компанії, виробництво і запуск одного супутника коштує кілька мільйонів євро. Експерти оцінюють створення одного апарата приблизно у $2-$3 млн. Запуск ракети Falcon 9, яка може вивести на орбіту десятки супутників одночасно, оцінюється приблизно у $60-$70 млн.

Нагадаємо, що італійська оборонна компанія Leonardo планує провести перше випробування нової системи протиповітряної оборони Michelangelo в Україні. Тестування має відбутися в реальних умовах до кінця року. 

