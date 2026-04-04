Пентагон розкрив втрати США у війні проти Ірану

Пентагон вже запросив $200 мільярдів на фінансування військової кампанії проти Ірану. Трамп назвав це «невеликою ціною», яку потрібно заплатити

Від початку операції США проти Ірану загинули 13 американських військових, 365 – дістали поранення

Уже понад місяць, від 28 лютого 2026 року, США з Ізраїлем здійснюють військову операцію проти Ірану, яка стала найбільшим конфліктом на Близькому Сході за останні роки. Вартість цієї війни продовжує зростати і мова не тільки про гроші. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на WSJ.

За даними Пентагону, станом на п’ятницю, 3 квітня, у військовій кампанії проти Ірану загинули 13 американських військовослужбовців. Ще 365 отримали поранення.

Розподіл поранених:

Сухопутні сили: 247 осіб.

Флот: 63 особи.

Морська піхота: 19 осіб.

Повітряні сили: 36 осіб.

Раніше повідомлялося, що перші шість днів війни проти Ірану обійшлися США в $11,3 млрд, а кожен наступний день – близько $1 млрд.

Загалом Пентагон вже запросив близько $200 мільярдів на фінансування військової кампанії проти Ірану. Президент США Дональд Трамп назвав це «невеликою ціною», яку потрібно заплатити, щоб забезпечити збройні сили всім необхідним для ведення війни з Іраном.

Незрозумілим залишається момент, яку суму Білий дім у підсумку запросить у Конгресу. За словами високопоставленого представника адміністрації Трампа, деякі чиновники Білого дому вважають, що запит Пентагону не має реальних шансів на схвалення в Конгресі.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив американцям, що війна в Ірані наближається до завершення, і він прогнозує ще два-три тижні участі.

«Я радий повідомити, що ці основні стратегічні цілі наближаються до завершення», – сказав Трамп у зверненні до нації.

Також президент Дональд Трамп заявив, що США готові посилити свою військову відповідь проти Ірану протягом наступних двох-трьох тижнів.