Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Пентагон розкрив втрати США у війні проти Ірану

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Пентагон вже запросив $200 мільярдів на фінансування військової кампанії проти Ірану. Трамп назвав це «невеликою ціною», яку потрібно заплатити
фото з відкритих джерел

Від початку операції США проти Ірану загинули 13 американських військових, 365 – дістали поранення

Уже понад місяць, від 28 лютого 2026 року, США з Ізраїлем здійснюють військову операцію проти Ірану, яка стала найбільшим конфліктом на Близькому Сході за останні роки. Вартість цієї війни продовжує зростати і мова не тільки про гроші. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на WSJ.

За даними Пентагону, станом на п’ятницю, 3 квітня, у військовій кампанії проти Ірану загинули 13 американських військовослужбовців. Ще 365 отримали поранення.

Розподіл поранених:

  • Сухопутні сили: 247 осіб.
  • Флот: 63 особи.
  • Морська піхота: 19 осіб.
  • Повітряні сили: 36 осіб.

Раніше повідомлялося, що перші шість днів війни проти Ірану обійшлися США в $11,3 млрд, а кожен наступний день – близько $1 млрд.

Загалом Пентагон вже запросив близько $200 мільярдів на фінансування військової кампанії проти Ірану. Президент США Дональд Трамп назвав це «невеликою ціною», яку потрібно заплатити, щоб забезпечити збройні сили всім необхідним для ведення війни з Іраном.

Незрозумілим залишається момент, яку суму Білий дім у підсумку запросить у Конгресу. За словами високопоставленого представника адміністрації Трампа, деякі чиновники Білого дому вважають, що запит Пентагону не має реальних шансів на схвалення в Конгресі.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив американцям, що війна в Ірані наближається до завершення, і він прогнозує ще два-три тижні участі. 

«Я радий повідомити, що ці основні стратегічні цілі наближаються до завершення», – сказав Трамп у зверненні до нації.

Також президент Дональд Трамп заявив, що США готові посилити свою військову відповідь проти Ірану протягом наступних двох-трьох тижнів. 

Теги: Місяць морська піхота поранення втрати Пентагон президент фінансування гроші Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua