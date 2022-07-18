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    Події в Україні

    У районі Каховської ГЕС прогриміли вибухи

    У районі Каховської ГЕС прогриміли вибухи
    фото ілюстративне

    Над Україною пролетіла ракета

    Під час масштабної тривоги на Херсонщині поблизу Каховської гідроелектростанції пролунали вибухи. Про це повідомляють Telegram-канали.

    Перед цим ЗМІ повідомляли про проліт ракети над територією України.

    Зазначимо, що після повідомлення про вибухи поблизу Каховської АЕС у деяких областях оголосили відбій тривоги.

    Карта повітряних тривога зараз виглядає так:

    c61104a0-0486-4960-b1b4-3cda3edddbb8.

    Нагадаємо, триває 145-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести штурмові дії на Донбасі, успіху не мають.

    Теги: росія окупанти війна Херсонщина АЕС Україна окупація #stoprussia
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    У районі Каховської ГЕС прогриміли вибухи