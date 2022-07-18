У районі Каховської ГЕС прогриміли вибухи
Над Україною пролетіла ракета
Під час масштабної тривоги на Херсонщині поблизу Каховської гідроелектростанції пролунали вибухи. Про це повідомляють Telegram-канали.
Перед цим ЗМІ повідомляли про проліт ракети над територією України.
Зазначимо, що після повідомлення про вибухи поблизу Каховської АЕС у деяких областях оголосили відбій тривоги.
Карта повітряних тривога зараз виглядає так:
Нагадаємо, триває 145-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести штурмові дії на Донбасі, успіху не мають.
Про ситуацію в регіонах станом на ранок 18 липня читайте тут.