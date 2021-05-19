У мешканців Голосієва з кранів потече брудна вода (адреси)

Під час промивки користуватися водою не рекомендується

Під час промивки користуватися водою не рекомендується

Київводоканал проводить профілактичну промивку мереж

У ніч з 19 на 20 травня «Київводоканал» проводитиме планову профілактичну промивку мереж у Голосіївському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Роботи проводитимуться з 23:00 до 07:00.

Зокрема, у зону робіт потраплять мережі по:

просп. Голосіївський;

вул. Родимцева;

вул. Потєхіна;

вул. Метрологічна;

вул. Заболотного та прилеглі вулиці.

Профілактика проводитиметься вночі, щоб не створювати незручності мешканцям. Упродовж часу виконання робіт Київводоканал не рекомендує користуватися водою з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб. Після завершення профілактичних заходів перед застосуванням воду з крану потрібно спустити протягом 15 хвилин: якщо візуально вода прозора та не має стороннього запаху, користуватися нею цілком безпечно.

Промивка – це обов’язкова профілактика, необхідна для того, щоб вода не застоювалась та не погіршувалась її якість. Крім того, під час таких заходів труби очищаються від можливого осаду.

Як повідомлялося, 17 квітня на вулиці Кирилівській у Подільському районі Києва трапилась аварія на мережах водопостачання. У результаті аварії утворилося провалля посеред дороги.

29 квітня на проспекті Правди, 47 в Подільському районі Києва посеред дороги провалився асфальт через аварію на мережах.

Раніше компанія «Київводоканал» скаржилась на забудовників, що скидають скидають сміття у магістральний канал Бортницької станції аерації, що може призвести до блокування роботи каналу.