Ердоган хоче припинити домінування долара у торгівлі



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Ердоган відвідав Киргизстан

Необхідно покласти край домінуванню долара в міжнародній торгівлі. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, виступаючи на бізнес-форумі Туреччина-Киргизстан у Бішкеку.

Президент Туреччини наголосив на наявності великого прогресу в економічних і торгових відносинах між Туреччиною і Киргизстаном. Але, за його словами, двосторонні відносини все ще знаходяться не на бажаному рівні.

Ердоган повідомив, що в Киргизстані діють близько 300 компаній з турецьким капіталом, в яких працюють понад п'ять тисяч місцевих жителів.

За його словами, турецькі підрядники на сьогоднішній день реалізували в Киргизстані 67 проектів на 700 мільйонів доларів.

Президент закликав турецьких підприємців інвестувати в братній і дружній Киргизстан.

«Вірю, що президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков надасть необхідну підтримку турецьким компаніям», - сказав Ердоган.

На думку глави турецької держави, торгові війни і протекціонізм змушують використовувати нові стратегії в багатьох сферах. Прив'язка міжнародної торгівлі до долара поступово стає великою проблемою, зазначив Ердоган, закликавши покласти край домінуванню долара в міжнародній торгівлі.

За його словами, ця система, створена нібито для спрощення торгівлі, в даний час перетворилася на найбільшу перешкоду.

Мета маніпуляцій з курсами валют - змусити засумніватися в сильній і здоровій турецькій економіці, зазначив президент Туреччини.

«Мета - завдати удару по економіці Туреччини. Однак завдяки вжитим урядом заходам і рішучій позиції турецького народу ця спроба не увінчалася успіхом », - сказав Ердоган.

Раніше Туреччина ініціювала розгляд у Світовій організації торгівлі (СОТ) у зв'язку з рішенням США підвищити мита на турецьку сталь і алюміній.

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Джерело: Анадолу