Митник на Чернігівщині організував незаконну оборудку на мільйони гривень



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Через оборудки митника державний бюджет щомісяця недоотримував понад 1 мільйон гривень

У Чернігівській області глава митного поста допомагав нелегально ввозити в Україну імпортну сільгосппродукцію без сплати обов'язкових митних платежів. Про це повідомляє прес-служба СБУ у понеділок, 7 жовтня.

«Чиновник Чернігівської митниці, затриманий Службою безпеки України, входив в організовану групу, яка налагодила нелегальне ввезення в нашу країну імпортної сільгосппродукції без сплати обов'язкових митних платежів», - йдеться в повідомленні.

За даними спецслужби, до протиправної діяльності було залучено понад п'ятнадцять комерсантів.

«За попередніми оцінками, через оборудки державний бюджет щомісяця недоотримував понад 1 мільйон гривень», - уточнили в СБУ.

Чиновника митниці затримали поблизу місця роботи при отриманні майже 20 тисяч гривень від брокера однією з митно-брокерських структур за сприяння у ввезенні нової партії нелегальної продукції.

В ході ряду санкціонованих обшуків за місцем роботи і проживання фігурантів виробництва, правоохоронці вилучили 10 тисяч доларів США, документацію і комп'ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.

В рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 5 ст. 27 (види співучасників), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України. Слідчі дії тривають.