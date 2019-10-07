  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Митник на Чернігівщині організував незаконну оборудку на мільйони гривень

    • Розсилка
    Митник на Чернігівщині організував незаконну оборудку на мільйони гривень

    Через оборудки митника державний бюджет щомісяця недоотримував понад 1 мільйон гривень

    У Чернігівській області глава митного поста допомагав нелегально ввозити в Україну імпортну сільгосппродукцію без сплати обов'язкових митних платежів. Про це повідомляє прес-служба СБУ у понеділок, 7 жовтня.

    «Чиновник Чернігівської митниці, затриманий Службою безпеки України, входив в організовану групу, яка налагодила нелегальне ввезення в нашу країну імпортної сільгосппродукції без сплати обов'язкових митних платежів», - йдеться в повідомленні.

    За даними спецслужби, до протиправної діяльності було залучено понад п'ятнадцять комерсантів.

    «За попередніми оцінками, через оборудки державний бюджет щомісяця недоотримував понад 1 мільйон гривень», - уточнили в СБУ.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Митник на Чернігівщині організував незаконну оборудку на мільйони гривень
    Митник на Чернігівщині організував незаконну оборудку на мільйони гривень
    Митник на Чернігівщині організував незаконну оборудку на мільйони гривень

    Чиновника митниці затримали поблизу місця роботи при отриманні майже 20 тисяч гривень від брокера однією з митно-брокерських структур за сприяння у ввезенні нової партії нелегальної продукції.

    В ході ряду санкціонованих обшуків за місцем роботи і проживання фігурантів виробництва, правоохоронці вилучили 10 тисяч доларів США, документацію і комп'ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.

    В рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 5 ст. 27 (види співучасників), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України. Слідчі дії тривають.

     

    митниця СБУ бюджет гроші чиновник
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ