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Україна розгортає роботизовані підрозділи у складі бойових бригад ЗСУ – Умєров

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Україна розгортає роботизовані підрозділи у складі бойових бригад ЗСУ – Умєров
Умєров зазначив, що українські виробники адаптували свої вироби до умов сучасної війни та рекомендацій бойових підрозділів Сил оборони
фото: Армія Inform

За словами Умєрова, проєкт ґрунтується на досвіді випробувань, які проводилися з літа 2024 року у співпраці з військовослужбовцями

У Силах оборони України впроваджуються інноваційні технології для збереження життя воїнів. Міноборони запускає проєкт, який дозволить масштабувати застосування безпілотних наземних комплексів у війську. Про це повідомив у Facebook міністр оборони Рустем Умєров

Міністр оборони зазначив, що Україна збільшує обсяги виробництва цих систем та розгортає повноцінні роботизовані підрозділи у складі бойових бригад Збройних Сил на лінії фронту.

За словами Умєрова, цей проєкт ґрунтується на досвіді випробувань, які проводилися з літа 2024 року у співпраці з військовослужбовцями.

Також він зазначив, що безпілотні наземні комплекси довели свою здатність виконувати цілу низку бойових завдань:

  • реалізовувати наступальні та оборонні операції
  • здійснювати логістичне забезпечення підрозділів
  • проводити евакуацію поранених з поля бою
  • мінувати та розміновувати території.

«Для створення роботизованих підрозділів враховано досвід бригад, які застосовують такі системи на полі бою. Вкрай важливо, що основними постачальниками наземних роботизованих комплексів є провідні вітчизняні компанії. Українські виробники адаптували свої вироби до умов сучасної війни та рекомендацій бойових підрозділів Сил оборони», – наголосив Умєров. 

Нагадаємо, Міністерство оборони кодифікувало й допустило до використання у підрозділах ЗСУ новий безпілотний авіаційний комплекс вітчизняного виробництва під назвою «Громило». Про це повідомили у Міністерстві оборони. Комплекс можна застосовувати для ураження живої сили, бойової техніки та польових укриттів ворога.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна збільшує контракти для виробників зброї – передусім йдеться про безпілотники й ракети вітчизняного виробництва. Також Зеленський заявив про успішні випробування нової ракети «Рута».

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Теги: міністр Міноборони армія технології Україна Facebook Рустем Умєров

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