Зеленський повідомив, за якої умови готовий зустрітися з Путіним

Президент заявив, що не буде зустрічатися з росіянами

Зеленський: Я зустрінуся лише з одним росіянином – з Путіним

Володимир Зеленський готовий зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним після того, як Україна розробить спільний план дій із главою США Дональдом Трампом та європейськими партнерами. Про це глава держави повідомив на Мюнхенській безпековій конференції.

«Я не буду зустрічатися з росіянами, це не частина моїх планів. Я зустрінуся лише з одним росіянином – з Путіним, лише після того, як у нас буде спільний план з Трампом, Європою, і ми сядемо з Путіним і зупинимо війну. Лише в цьому випадку я готовий зустрітися», – йдеться у заяві.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що не бачить наразі наявності в очільника США готового плану врегулювання російсько-української війни. Про це глава держави сказав на пресконференції перед початком Мюнхенської безпекової конференції.

Також під час пресконференції Зеленський заявив, що Україні потрібна армія з 1,5 млн людей у разі, якщо країна не вступить до НАТО.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що країні потрібна «тверда підтримка» США. Він зауважив, що мирна угода не може бути підписана у Мюнхені під час безпекової конференції.