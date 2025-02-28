Конфлікт навколо Art Ukraine Gallery: Пишна подає позов до суду проти Заболотної

За її Пишної, Заболотна «залучена у замовну кампанію» проти її чоловіка – голови НБУ Андрія Пишного

Людмила Пишна, яка є головою громадської організації «Відчуй», подає судовий позов проти Наталії Заболотної – для захисту ділової репутації та спростовування наклепницьких звинувачень. Про це йдеться в офіційній заяві Пишної, розміщеній на Facebook-сторінці ГО «Відчуй».

«Зважаючи на те, що Заболотна не припиняє свої спроби спекулювати на прізвищі моєї родини та чи не щодня додає до своїх брехливих звинувачень у рейдерстві ще відверто абсурдні припущення щодо невідповідного використання коштів, чи проведення замовних кампаній у ЗМІ, вважаю за необхідне скористатися своїм законним правом на судовий захист ділової репутації», – заявила Пишна.

За її словами, Заболотна «залучена у замовну кампанію» проти її чоловіка – голови НБУ Андрія Пишного.

«Надуманість звинувачень, зміни акцентів від заяви до заяви, відсутність жодних доказів та постійна відсилка до державної посади мого чоловіка дає привід думати, що Наталя залучена у замовну кампанію і є не жертвою вигаданого «рейдерства», як вона спочатку намагалася це подати, а виконавицею замовлення», – вважає голова ГО «Відчуй».

Пишна зазначає, що всі благодійні внески, які надійшли на рахунки ГО «Відчуй» з благодійних заходів, про які згадує під час публічних заяв Заболотна, були розподілені між заздалегідь визначеними реципієнтами й організація готова надати усі копії договорів та відповідні акти приймання-передавання.

Нагадаємо, на початку лютого засновниця Art Ukraine Gallery Наталія Заболотна звинуватила Людмилу Пишну у захопленні галереї, яка розміщується у ТЦ «Домосфера».

На це Пишна зазначила, що не має жодних домовленостей із Заболотною, а остання намагається залучити її до ситуації із продовженням договірних відносин між ТЦ «Домосфера».