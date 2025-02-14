Уряд виділив 5,1 млрд грн на підтримку вітчизняних виробників: подробиці

Програма «Зроблено в Україні» є одним із ключових пріоритетів в економічній політиці

Шмигаль: Програма «Зроблено в Україні» є одним із ключових пріоритетів в економічній політиці

Сьогодні, 14 лютого, уряд виділив 5,1 млрд грн на програми, які є частиною політики «Зроблено в Україні». Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Кошти виділено на:

2 млрд грн на гуманітарне розмінування сільгоспземель. Українські аграрії можуть отримати компенсацію в розмірі 100% за розмінування своїх угідь і якомога швидше відновити роботу.

1,6 млрд грн на підтримку внутрішнього попиту на вітчизняні товари та послуги. Сюди входить програма «Національний кешбек» та компенсація на продукцію української промисловості, зокрема за купівлю обладнання та техніки.

500 млн грн спрямовуємо на компенсацію за купівлю сільгосптехніки, виробленої в Україні. Очікуємо, що виробництво відповідної техніки та обладнання цьогоріч зросте на 10-15%.

500 млн грн виділяємо на створення якісної інфраструктури індустріальних парків. Кошти підуть на облаштування інженерно-транспортної інфраструктури та підключення до мереж в семи індустріальних парках.

«Програма «Зроблено в Україні» є одним із ключових пріоритетів в економічній політиці. Наша ключова мета – підтримати українських виробників, які інвестують в Україну та створюють тут додану вартість», – заявив Шмигаль.

Раніше Кабмін ухвалив постанову щодо популяризації товарів українського виробництва. Тепер усі вітчизняні підприємства зможуть використовувати офіційну марку «Зроблено в Україні».