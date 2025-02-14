Уряд виділив 5,1 млрд грн на підтримку вітчизняних виробників: подробиці
Шмигаль: Програма «Зроблено в Україні» є одним із ключових пріоритетів в економічній політиці
Сьогодні, 14 лютого, уряд виділив 5,1 млрд грн на програми, які є частиною політики «Зроблено в Україні». Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Кошти виділено на:
- 2 млрд грн на гуманітарне розмінування сільгоспземель. Українські аграрії можуть отримати компенсацію в розмірі 100% за розмінування своїх угідь і якомога швидше відновити роботу.
- 1,6 млрд грн на підтримку внутрішнього попиту на вітчизняні товари та послуги. Сюди входить програма «Національний кешбек» та компенсація на продукцію української промисловості, зокрема за купівлю обладнання та техніки.
- 500 млн грн спрямовуємо на компенсацію за купівлю сільгосптехніки, виробленої в Україні. Очікуємо, що виробництво відповідної техніки та обладнання цьогоріч зросте на 10-15%.
- 500 млн грн виділяємо на створення якісної інфраструктури індустріальних парків. Кошти підуть на облаштування інженерно-транспортної інфраструктури та підключення до мереж в семи індустріальних парках.
«Програма «Зроблено в Україні» є одним із ключових пріоритетів в економічній політиці. Наша ключова мета – підтримати українських виробників, які інвестують в Україну та створюють тут додану вартість», – заявив Шмигаль.
Раніше Кабмін ухвалив постанову щодо популяризації товарів українського виробництва. Тепер усі вітчизняні підприємства зможуть використовувати офіційну марку «Зроблено в Україні».
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