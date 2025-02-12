Без open та sale: Держдума підтримала законопроєкт про заборону іноземних слів

Використання іноземних слів буде заборонено у вивісках, етикетках, назвах житлових комплексів і населених пунктів

РФ запроваджує обмеження щодо реклами, ЗМІ, торгівлі, сфери послуг і будівництва

Держдума Росії підтримала в першому читанні законопроєкт, що забороняє використання іноземних слів у публічній сфері. Про це повідомляє The Moscow Times.

Зазначається, що такі обмеження торкнуться реклами, ЗМІ, торгівлі, сфери послуг і будівництва.

Мета: «прагнення захистити російську мову від англіцизмів». Адже депутати вважають, що в Росії спостерігається «агресивне активне використання» іноземних слів у комерційній сфері.

Коли закон ухвалять в цілому, використання іноземних слів буде заборонено у вивісках, етикетках, назвах житлових комплексів і населених пунктів. Тобто магазини більше не зможуть оформляти вітрини, використовуючи написи coffee (кава), sale (розпродаж), open (відкрито) тощо.

Проте можна буде дублювати інформацію іноземними мовами, але тільки в якості «точного» перекладу з російської.

Нагадаємо, наприкінці минулого року Державна дума РФ ухвалила у другому читанні закон про заморожування багатьох видів доходів громадян, оголошених у Росії «іноземними агентами».

А саме законодавство про «іноагентів» у Росії з'явилося ще у 2012 році. Закон дозволив Мін’юсту визнавати некомерційні організації «іноземними агентами», якщо вони отримують фінансування з-за кордону та займаються політичною діяльністю. Критерії, за якими визначається така діяльність, у законі чітко не визначені, що дозволяє владі переслідувати організації, які працюють у галузі освіти, культури, охорони здоров’я, екології, захисту прав людини. Згодомз’явилася можливість визнавати «іноагентами» ЗМІ та фізичних осіб.