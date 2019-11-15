«Могу спорнуть». Арахамiя знає, де Скороход опиниться через тиждень



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Арахамія стверджує, що Скороход піде до «Батьківщини»

Глава фракції «Слуги народу» зробив прогноз щодо подальших політичних кроків депутатки, яку сьогодні виключили

Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія прогнозує, що вже за тиждень нардеп Анна Скороход, яку сьогодні виключили з фракції, опиниться у лавах «Батьківщини». Про це він сказав у кулуарах Верховної Ради.

«Можу спорнути. Вони вже вчора пропонували трансфер», - зазначив Арахамія.

Водночас у «Батьківщині» відхрещуються від таких розмов. Нардеп з цієї фракції Валентин Наливайченко прокоментував «Главкому» заяву Арахамії так: «Це брехня».

«Я вам скажу відверто, такого не було. Я жодного разу не бачив пана Арахамію на засіданні нашої фракції. Звідки такі твердження беруться? Не було такого», - переконує Наливайченко.

Нагадаємо, сьогодні депутати «Слуги народу» на засіданні фракції виключили двох народних депутатів – Анну Скороход і Антона Полякова. За день до голосування Поляков написав у своєму Telegram-каналі, що керівництво фракції і Офіс президента обдзвонив всіх депутатів з проханням підтримати рішення.

Нагадаємо, під час засідання Верховної Ради нардеп Скороход заявила, що її чоловіка затримали через її позицію проти скасування мораторію і запуску ринку землі.

У відповідь глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що Скороход пропонувала хабар народним депутатам і має намір ініціювати її виключення з фракції.

До відома, спікер парламенту Дмитро Разумков прокоментував ситуацію навколо депутатки Скороход. Голова Ради підкреслив, що не може стверджувати, чи винен чоловік Скороход, чи ні.

У своїй заяві 14 листопада Скороход зізналася, що їй у фракції фактично затискають рот, і переслідують її і чоловіка за її позицію. Примітно, що фракція «Слуга народу» не давала їй слово і нардепи з Батьківщини і ОТЗЖ поступилися їй свою чергу для виступу.

Мажоритарник «Слуги народу» Антон Поляков у своєму Telegram-каналі підтвердив справедливість звинувачень Анни Скороход.

Тепер Антону Полякову «Слуги народу» інкримінують неетичну поведіку всередині фракції «Слуга народу», а саме розповсюдження недостовірної інформації.