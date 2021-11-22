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    Мороз і дощ: прогноз погоди в Україні на 22 листопада

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    Погода в Україні 22 листопада буде переважно дощовою, лише місцями буде сонячно - Мороз і дощ: прогноз погоди в Україні на 22 листопада
    Погода в Україні 22 листопада буде переважно дощовою, лише місцями буде сонячно
    фото з відкритих джерел

    Найтеплішу погоду обіцяють традиційно на Півдні

    Погода в Україні у понеділок, 22 листопада, буде прохолодною. У низці регіонів вдень та вночі дощитиме. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Так, тиждень почнеться доволі похмуро. У більшості областей буде хмарно з проясненнями.

    Найхолодніше буде на Півночі – +5...+7 градусів. Таку ж температуру повітря прогнозують на Буковині та Прикарпатті. У західних та центральних областях стовпчики термометрів коливатимуться до +6...+8 градусів.

    Найтеплішу погоду обіцяють традиційно на Півдні. Наприклад, в Одеській області – +11...+13, а в окупованому Криму – +12...+14.

    До речі, нічних морозів не повинно бути. Найнижча температура повітря сягатиме +3...+5. Пориви вітру – 5 – 10 метрів за секунду.

    Прогноз погоди в Україні на 22 листопада
    Прогноз погоди в Україні на 22 листопада

    Дощі накриють західні регіони, крім Івано-Франківської та Чернівецької областей. Також вдень дощитиме на Сході та Півдні. Зокрема, у Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

    У столиці в понеділок істотних опадів не буде. Сонце виглядатиме з-за хмар.

    Вдень стовпчики термометрів триматимуться на рівні +6...+8 градусів, а вночі – +4...+6.

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    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря дощ
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    Мороз і дощ: прогноз погоди в Україні на 22 листопада