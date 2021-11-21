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    Подекуди дощ зі снігом: прогноз погоди в Україні на 21 листопада

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    Найхолодніша погода буде у Харківській області - Подекуди дощ зі снігом: прогноз погоди в Україні на 21 листопада
    Найхолодніша погода буде у Харківській області
    фото з відкритих джерел

    Неділя в країні буде без опадів, але місцями пройдуть дощі зі снігом

    У неділю, за даними синоптиків, погода буде хоч і вітряною, але теплою та ясною. У північно-східних областях не обійдеться без опадів. На Харківщині прогнозують мокрий сніг. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Найтепліше буде на Півдні: у Херсонській, Одеській та Миколаївській областях повітря прогріється до +11...+13.

    Найхолодніша погода буде у Харківській області, стовпчики термометрів піднімуться лише до +5...+7. В середньому температура в Україні коливатиметься у межах – +6...+12.

    У більшості регіонів буде ясна погода, виняток лише північно-східні області. У Чернігівській та Сумській областях – дощі. А на Харківщині випаде мокрий сніг.

    Прогноз погоди в Україні на 21 листопада
    Прогноз погоди в Україні на 21 листопада

    У Києві 21 листопада опадів не прогнозують. Температура коливатиметься у межах – +9...+11.

    У більшості областей – потужні пориви вітру.иВдень у більшості областей, крім південних, пориви вітру сягатимуть – 15 – 20 метрів на секунду. Рівень небезпечності І – жовтий.

    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря
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    Подекуди дощ зі снігом: прогноз погоди в Україні на 21 листопада