Подекуди дощ зі снігом: прогноз погоди в Україні на 21 листопада

Найхолодніша погода буде у Харківській області

Неділя в країні буде без опадів, але місцями пройдуть дощі зі снігом

У неділю, за даними синоптиків, погода буде хоч і вітряною, але теплою та ясною. У північно-східних областях не обійдеться без опадів. На Харківщині прогнозують мокрий сніг. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Найтепліше буде на Півдні: у Херсонській, Одеській та Миколаївській областях повітря прогріється до +11...+13.

Найхолодніша погода буде у Харківській області, стовпчики термометрів піднімуться лише до +5...+7. В середньому температура в Україні коливатиметься у межах – +6...+12.

У більшості регіонів буде ясна погода, виняток лише північно-східні області. У Чернігівській та Сумській областях – дощі. А на Харківщині випаде мокрий сніг.

Прогноз погоди в Україні на 21 листопада

У Києві 21 листопада опадів не прогнозують. Температура коливатиметься у межах – +9...+11.

У більшості областей – потужні пориви вітру.иВдень у більшості областей, крім південних, пориви вітру сягатимуть – 15 – 20 метрів на секунду. Рівень небезпечності І – жовтий.