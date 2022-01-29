Потепління та мокрий сніг: прогноз погоди на 29 січня в Україні

Сніг буде у східних та північних регіонах

В Україні у суботу, 29 січня, у східних та північних регіонах буде сніг. Проте вдень морози будуть невеликі - до -2 градусів. Температура повітря вночі опуститься до -8. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних областях буде хмарно. Вдень температура повітря опуститься до -2...+5 градусів, а вночі стовпчик термометра покаже 0...-8.

У Центрі і на Півночі буде переважно хмарна погода. Стовпчики термометрів вдень покажуть -1...+2 градусів, вночі мінімальна температура повітря становитиме -1. Подекуди прогнозують сніг.

На Сході України вдень прогнозують від -1 до +3 градусів. Вночі буде 0...-2. Місцями очікується сніг.

На Півдні денна температура становитиме +1...+5 градусів, вночі стовпчик термометра триматиметься на рівні -1...+1.

У Києві буде хмарно, прогнозують сніг. Температура повітря досягне -1...+1. Вночі стовпчики термометрів опустяться до -1 градуса.