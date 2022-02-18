Молдова засудила заяви російського замголови МЗС, зроблені ним у Придністров’ї

Молдовське зовнішньополітичне відомство висловило глибоке розчарування заявами російського високопосадовця

Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції (МЗСЄІ) Республіки Молдова засудило заяви заступника міністра закордонних справ РФ Андрія Руденко під час його візиту у непідконтрольне Придністров’я й закликало Росію не порушувати Віденські конвенції про дипломатичні та консульські відносини, передає «Главком».

«Тон і акценти публічних звернень російського дипломата (Андрія Руденко – «Главком») викликають глибоке розчарування», – йдеться у повідомленні.

У міністерстві закордонних справ та європейської інтеграції Республіки Молдова нагадали, що в той час, коли Руденко в Кишиніві висловлював прихильність суверенітету та територіальній цілісності Молдови, його заяви після переговорів з лідером тираспольського режиму Вадимом Красносельським викликають занепокоєння.

Мова йде про наміри посилити консульське представництво в окупованому регіоні Придністров’я без обговорення цього із конституційною владою Молдови.

«Сьогоднішні підходи заступника міністра РФ контрастують з офіційною позицією Російської Федерації щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності нашої країни. Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції вважає прикрою заяву російського чиновника щодо намірів посилити потужність так званого мобільного консульського пункту в Тирасполі, який діє без згоди молдовської влади», – додають у відомстві.

У міністерстві також закликали РФ дотримання вимог Віденських конвенцій про дипломатичні та консульські відносини.

Раніше ЗМІ оприлюднили мапу із позначенням місць дислокації російських військ у Придністров’ї.

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