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    Міністр Монастирський розповів, на що витратив майже місяць роботи

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    Очільник МВС після проведення управлінського та фінансового аудиту готовий представити громадськості великі системні проекти - Міністр Монастирський розповів, на що витратив майже місяць роботи
    Очільник МВС після проведення управлінського та фінансового аудиту готовий представити громадськості великі системні проекти
    Фото Уніан

    «Щоб запропонувати ракурс змін, треба глибше зрозуміти, як працює система»

    Новопризначений міністр внутрішніх справ Денис Монастирський вважає, що будь-яку управлінську справу необхідно розпочинати з аудиту, особливо у такій структурі, як МВС. Про це міністр заявив в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

    Монастирський повідомив, що пауза у його публічності після призначення міністром була свідомою.

    «У багато процесів треба вникнути, розібратися, глибше зрозуміти, як працює система, щоб запропонувати ракурс змін», – пояснив він.

    Очільник МВС після проведення управлінського та фінансового аудиту готовий представити громадськості великі системні проекти.

    «Будь-яку управлінську справу необхідно розпочинати з аудиту, щоб розуміти, де перебуваєш, що необхідно змінювати, впроваджувати, викорінювати. Тому, за моїм дорученням, наразі розпочато управлінський і фінансовий аудит МВС, адже це величезна структура, у якій працює 350 тисяч осіб».

    До слова, колишній радник ексміністра внутрішніх справ Арсана Авакова Зорян Шкіряк вважає, що Монастирському варто скористатися порадами, які він йому дав перед звільненням. Крім того, у Шкіряка є враження, що насправді керівництво МВС здійснює не міністр Монастирський, а люди з Офісу президента.

    Нагадаємо, колишній очільник МВС Аваков подав у відставку13 липня. На його посаду 16 липня Верховна Рада призначила Дениса Монастирського.

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    Теги: МВС аудит Денис Монастирський
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    Міністр Монастирський розповів, на що витратив майже місяць роботи