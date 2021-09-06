Міністр Монастирський розповів, на що витратив майже місяць роботи

«Щоб запропонувати ракурс змін, треба глибше зрозуміти, як працює система»

Новопризначений міністр внутрішніх справ Денис Монастирський вважає, що будь-яку управлінську справу необхідно розпочинати з аудиту, особливо у такій структурі, як МВС. Про це міністр заявив в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

Монастирський повідомив, що пауза у його публічності після призначення міністром була свідомою.

«У багато процесів треба вникнути, розібратися, глибше зрозуміти, як працює система, щоб запропонувати ракурс змін», – пояснив він.

Очільник МВС після проведення управлінського та фінансового аудиту готовий представити громадськості великі системні проекти.

«Будь-яку управлінську справу необхідно розпочинати з аудиту, щоб розуміти, де перебуваєш, що необхідно змінювати, впроваджувати, викорінювати. Тому, за моїм дорученням, наразі розпочато управлінський і фінансовий аудит МВС, адже це величезна структура, у якій працює 350 тисяч осіб».

До слова, колишній радник ексміністра внутрішніх справ Арсана Авакова Зорян Шкіряк вважає, що Монастирському варто скористатися порадами, які він йому дав перед звільненням. Крім того, у Шкіряка є враження, що насправді керівництво МВС здійснює не міністр Монастирський, а люди з Офісу президента.

Нагадаємо, колишній очільник МВС Аваков подав у відставку13 липня. На його посаду 16 липня Верховна Рада призначила Дениса Монастирського.