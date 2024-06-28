Монголія готується до наймасштабніших виборів в історії країни

На цей раз кандидатами на державні посади стануть приблизно 1340 претендентів

Цієї п’ятниці монголи підуть на виборчі дільниці, щоб проголосувати за новий парламент, багато хто з них має запит на політсилу, яка б найкраще підійшла до виконання обіцянок щодо спільного використання майнових багатств і боротьби з укоріненою корупцією, пише Bloomberg.

Вибори стануть першими в Монголії після внесення змін до конституції в 2023 році щодо розширення парламенту на 50 депутатів, і це відкриває можливість для більшої кількості партій зайняти місця серед законодавців. Кардинальні зміни до правил і складу законодавчого органу обіцяють найбільшу та найрізноманітнішу колекцію законодавців.

За всі 126 місць у парламенті, відомому як Великий державний хурал, розіграється боротьба, тож хто зможе претендувати на більшість? Монгольська народна партія наразі має 62 місця, тоді як Демократична партія має 10. Третя партія під назвою KhUN, що означає «особа» монгольською мовою, має одне місце. Останні зміни пропонують обраним виборцям більше ніж 100 кандидатів на вибір. Також в країні тепер діють квоти для жінок, їх встановили на рівні мінімум 30% місць, зарезервованих із 14 нинішніх законодавців.

Корупція в гірничодобувному секторі

Одними з ключових питань є корупція в гірничодобувному секторі Монголії після того. Напередодні двом колишнім членам уряду винесли обвинувальний вирок за те, що державна прокуратура вважає їхньою причетністю до розкрадання вугілля з державних запасів.

Гірничодобувна промисловість склала 28% ВВП Монголії в минулому році і становила 86% усього експорту, в основному до Китаю. Країна має величезні ресурси вугілля та міді, металу, який вважається ключовим для глобального енергетичного переходу. Його значною мірою невикористані родовища рідкісноземельних металів привернули інтереси гірничої промисловості з таких країн, як Франція, Німеччина та США.

Залежність від Китаю

Країна Східної Азії також насилу бореться з дезінформацією в соціальних мережах, зокрема з глибокими фейками. Групи громадянського суспільства критикували зусилля уряду по боротьбі з фейковими новинами, які включали затримання журналістів. У Міністерстві юстиції відмовилися коментувати арешти.

Організація з безпеки та співробітництва в Європі направила групу для спостереження за виборами в країні, яка не має виходу до моря, затиснутій між Китаєм і Росією.

Вибори будуть наймасштабнішими, на цей раз – з приблизно 1340 кандидатами.

Залежність Монголії від доходів від видобутку корисних копалин, які майже повністю купують китайські покупці, робить країну вразливою до товарних циклів, обмежених можливостей працевлаштування та нерівності.

Нагадаємо, Монголія неочікувано стала перспективним транспортним коридором для вантажів росіян, тож нещодавно Путін відправив туди Лукашенка з особливою місією.